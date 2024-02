Boca venció a Central Córdoba

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Boca se encarriló en la pelea por el certamen, tras ganarle como local por 2 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el marco de la quinta fecha del Grupo B de la Copa de la Liga 2024.

En el partido disputado en el estadio La Bombonera, el uruguayo Miguel Merentiel marcó el primer gol a los 8 minutos de la primera etapa y Kevin Zenón puso el segundo a los 28 del complemento.

Con este resultado, el equipo de Diego Martínez suma su segunda victoria en la Copa de la Liga y quedó a cuatro puntos de la cima del torneo. El próximo domingo desde las 21:30 por la sexta fecha, enfrentará a Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez.

Por su parte, los de Abel Balbo suman su cuarta derrota en lo que va del torneo y coquetea con el último puesto de la tabla de promedios. El próximo duelo de Central Córdoba de Santiago del Estero será ante Defensa y Justicia, el próximo martes a las 20 en el estadio Norberto Tomaghello.

El "Xeneize" tardó ocho minutos de juego en abrir el marcador.

Lucas Janson recuperó la pelota en campo de Central Córdoba y abrió al medio para Ezequiel Bullaude que, a pasos de la medialuna del área, se la abrió a la derecha a Zenón que definió por debajo del arquero Andrés Mehring y Merentiel, en la línea del arco, aseguró el gol. .

Boca no cedió en su intensidad y, a los 29 minutos de la segunda etapa, amplió la ventaja con el gol de Zenón.

A metros del vértice derecho del área, Jabes Saralegui abrió la pelota para el peruano Luís Advincula, que desbordó a fondo y metió un centro flotado atrás para que el ex Unión de Santa Fe ingrese en el área y marque el 2-0.



OTROS RESULTADOS DE AYER: Sarmiento 0 - Lanús 1 (73m Boggio), Tigre 0 - Defensa y Justicia 1 (77m N. Fernández). HOY: 19hs Platense vs Belgrano



LAS POSICIONES: Godoy Cruz 13, puntos; Newell's 12; Estudiantes 11; Racing 10; Defensa y Justicia 10; Boca 9; Lanús 9; Unión 5; Platense 4; Central Córdoba 3; San Lorenzo 3; Sarmiento 2; Belgrano 1; Tigre 1.



LA PRÓXIMA FECHA: Sábado 17/02: 17hs San Lorenzo vs Tigre, 19hs Racing vs Godoy Cruz. Domingo 18/02: 21.30hs Lanús vs Boca. Lunes 19/02: 19.15hs Estudiantes vs Newell's, 21.30hs Belgrano vs Sarmiento, 21.30hs Unión vs Platense. Martes 20/02: 20hs Defensa vs Central Córdoba.