Pumas 7s con rivales para el Seven de Vancouver

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, integrará el grupo A en el torneo de Vancouver (Canadá) junto a sus pares de Fiji, España y Canadá, por la cuarta fecha del circuito SVNS que organiza la World Rugby.

El seleccionado argentino, conducido por el entrenador Santiago Gómez Cora, debutará el viernes 23 de febrero frente a Canadá, desde las 20:42.

Posteriormente, el sábado se medirá con España a las 1.46 , mientras que el conjunto argentino cerrará la fase clasificatoria el mismo día a las 19.33.

El día siguiente se llevará a cabo la etapa final por la Copa de Oro.

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, se consagró campeón del torneo de la especialidad en la ciudad de Perth el pasado 28 de enero.

El certamen válido por la tercera etapa del circuito internacional de la World Rugby de la especialidad fue para los argentinos al derrotar en la final al local, Australia por 31-5.

El seleccionado argentino lidera de la clasificación general del circuito con 58 unidades, seguido por Fiji (44), Australia (44), Sudáfrica (42), Irlanda (42), Nueva Zelanda (32), Francia (20), Estados Unidos (16), Samoa (14), España (11), Canadá (10) y Gran Bretaña (9).

Los Pumas 7 se consagraron previamente campeones del seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), al vencer en la final también a Australia por 45-12.

En el inicio de la temporada, el conjunto argentino también fue finalista en el torneo de Dubai (Emiratos Arabes) pero cayó frente los Sprinboks juniors de Sudáfrica por 12-7.