Delbonis se retiró del tenis profesional

A los 33 años, Federico Delbonis le puso punto final a sus 16 años de carrera como tenista profesional en el Argentina Open, donde perdió en el dobles junto a Facundo Bagnis ante los españoles Jaume Munar y Roberto Carballes por 6-4 y 6-2.

"Esto es lo que quería: poder decir adiós. Siempre los tenistas intentamos buscar soluciones o las cosas que nos hacen bien. Hoy siento que estoy haciendo lo mismo, y que está bien decir adiós”, dijo el argentino luego del partido en la Cancha 2 del Buenos Aires Lawn Tennis Club donde lo acompañaron familiares, amigos, y también su esposa Virginia y sus tres hijos

"Delbo" fue el ganador del punto más importante de la historia del tenis argentino para ganar la Ensaladera en 2016. Fue en el triunfo sobre Ivo Karlovic por 6-3, 6-4 y 6-2 para que Argentina le gane a Croacia por 3-2 la final de la Copa Davis en Zagreb.

Delbonis tuvo su mejor posición en el ranking ATP ese mismo año alcanzando el puesto 33°. Además, ganó dos títulos de ATP: San Pablo 2014 y Marrakech 2016, y alcanzó las finales en Niza 2014 y en el ATP 500 de Hamburgo en 2013, a la cual accedió tras superar a Roger Federer en las semifinales.



BATACAZO DE DÍAZ ACOSTA



El tenista bonaerense Facundo Díaz Acosta generó la primera gran sorpresa del Argentina Open al eliminar del torneo a Francisco Cerúndolo, tercera cabeza de serie, luego de vencerlo por 7-6 (3) y 6-0 para instalarse en los cuartos de final.

Díaz Acosta, nacido en Vicente López y ubicado en el puesto 87 del ranking mundial, logró el triunfo más importante de su carrera ante Cerúndolo (22) luego de dominarlo durante una hora y 39 minutos en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tenns Club.

El próximo paso del zurdo que acaparó todos los flashes de la jornada en el ATP porteño será el viernes ante un rival muy experimentado como Lajovic, de 33 años y con mucho recorrido en el circuito.

En otro de los partidos de la jornada del miércoles, el platense Tomás Etcheverry derrotó al colombiano Daniel Elahi Galán Riveros por 6-3 y 6-0, y su próximo rival será le vencedor del duelo entre el suizo Stanislas Wawrinka y el chileno Nicolás Jarry.

El Argentina Open se juega sobre superficie de polvo de ladrillo, repartirá premios por 728.185 dólares y tiene como máximo favorito al título al español Carlos Alcaraz (2), quien además es el campeón vigente.

Alcaraz debutará en el certamen este jueves no antes de las 18.30 directamente en los octavos de final ante el argentino Camilo Ugo Carabelli (134).



La programación completa para este jueves es la siguiente:



Cancha Central Guillermo Vilas



Andrea Vavassori (Italia) vs. Laslo Djere (Serbia), a las 13.30



Federico Coria (Argentina) vs. Camero Norrie (Gran Bretaña), a continuación



Carlos Alcaraz (España) vs. Camilo Ugo Carabelli (Argentina), no antes de las 18.30.



Sebastián Báez (Argentina) vs. Luciano Darderi (Italia), no antes de las 20.00.



Cancha número 2



Horacio Zeballos (Argentina) y Marcel Granollers (España) vs. Yannick Hanfmann (Alemania) y Juan Pablo Varillas (Perú), a las 14.30.



Roberto Carballes Baena (España) y Jaume Munar (España) vs. Nicolás Barrientos (Colombia) y Rafael Matos (Brasil) o Andrés Molteni (Argentina) y Máximo González (Argentina), a continuación.



Simone Bolelli (Italia) y Andrea Vavassori (Italia) vs. Guillermo Durán (Argentina) y Tomás Martín Etcheverry (Argentina) o Mariano Navone (Argentina) y Genaro Olivieri (Argentina), a continuación.