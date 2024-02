El traspaso del año que no llegó a buen puerto

¿LeBron y Curry juntos? Los Warriors hicieron un intento por la estrella de los Lakers, pero del otro lado no lo vieron con buenos ojos.

Los Golden State Warriors intentaron sin éxito el fichaje de LeBron James en la recta final del mercado de traspasos de esta temporada en la NBA, informó ayer la cadena ESPN.

El límite para hacer traspasos este año se cumplió a las 15 horas de Nueva York del 8 de febrero y durante las 24 horas previas los Warriors preguntaron a los Lakers si estarían interesados en negociar un traspaso por LeBron, lo que habría llevado al máximo anotador de la NBA a compartir vestuario con Stephen Curry, el mejor triplista de la historia.

LeBron, entonces en los Cleveland Cavaliers, y Curry protagonizaron una rivalidad legendaria en la NBA con cuatro Finales consecutivas de 2015 a 2018, de las cuales tres acabaron con triunfo para Golden State.

Según el relato de ESPN, Golden State tenía previsto presentar una oferta pero ni los Lakers ni LeBron mostraron interés en explorar ese escenario.

Las conversaciones involucraron a los dueños de ambas franquicias. Joe Lacob (Warriors), animado por su jugador Draymond Green, contactó con Jeanie Buss (Lakers) para saber si la aparente frustración de LeBron (que incluyó mensajes crípticos en las redes sociales) podía interpretarse como un primer paso hacia un traspaso.

Buss respondió que los Lakers no estaban interesados pero le derivó en cualquier caso a Rich Paul, agente de LeBron en Klutch Sports.

Paul le dijo a Mike Dunleavy Jr., mánager general de los Warriors, que LeBron no estaba interesado. Esa fue también la respuesta que recibió Dunleavy Jr. de Rob Pelinka, quien ostenta el mismo cargo en los Lakers.

La clave de este intento de fichaje parecía estar en Green, cuyo agente también es Paul. El jugador de los Warriors habló con él para que le ayudara a convencer a LeBron.

Además de los Warriors, también los Philadelphia 76ers preguntaron a los Lakers sobre la posibilidad de un traspaso de LeBron. En ese caso fue Daryl Morey, mánager general de la franquicia de Filadelfia, el que recibió un no inmediato por parte de Pelinka.

ESPN detalló que Morey tiene un importante historial de preguntar por jugadores aun sabiendo que su fichaje es imposible o muy improbable. Por ejemplo, el mánager general de los Sixers también habló con los Phoenix Suns este año sobre un posible traspaso de Kevin Durant.