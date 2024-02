Según datos del 2023, la lechería soportó el golpe de la crisis

En 2023 y pese a la crisis que atravesó el sector lechero, la cantidad de tambos en Argentina permaneció estable y hubo diferencias muy leves a la hora de medir variables productivas.

De acuerdo al Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el año pasado el stock de vacas en ordeñe fue de 1,58 millones de cabezas, apenas por encima de las 1,52 millones que se contabilizaron el año previo.

En tanto, la producción de leche en 2023 apenas llegó a 11.325 millones de litros, un 2% menor en la comparativa interanual, producto de la escasez de alimentos y un clima que golpeó a lo largo del año de manera dispar. En este sentido, la lechería argentina continúa en el mismo rango productivo desde hace años, sin poder despegar en forma notoria, lejos de los 12.000 millones de litros anuales.



DATOS QUE SORPRENDIERON

En este contexto difícil que la actividad primaria arrastra desde hace por lo menos seis meses, uno de los datos que llamó la atención en el informe del OCLA es que el volumen ordeñado se obtuvo con 10.197 tambos, algunas unidades productivas más que las que se contabilizaron oficialmente en 2022, cuando sumaron 10.076 establecimientos. Esto marca que los tambos produjeron un poco menos.

El resto de las cifras vinculadas a las variables productivas tuvieron variaciones casi imperceptibles, de acuerdo al OCLA.

El otro dato llamativo, por el tenor de la crisis que denuncian los tamberos, es que el año pasado, el rodeo promedio por tambo fue de 156 cabezas, con una producción diaria de 3.043 litros por establecimiento y 23 litros ordeñados por vaca.



DERRUMBE DE LAS EXPORTACIONES

Una de las diferencias más marcadas que se pudo apreciar en el informe de OCLA es como se redistribuyó la comercialización de la producción.

En 2022, un 74,5% de la producción se destinó al mercado interno y un 25,5% a la exportación. En tanto en 2023, esos números variaron en 79,6% y 20,4%, respectivamente, lo cual evidencia lamentablemente, la caída notoria del comercio exterior. Esto devela que también en la cadena de valor, cayeron los resultados, ya que desde hace tres meses, los lácteos cuentan con condiciones más favorables para exportar y aún así, esta performance no despega.

Este menor volumen destinado al comercio exterior impactó en la rentabilidad de la cadena en general. En 2023, cerraron con 359 millones de toneladas de productos exportados (un retroceso del 14,2% según los datos oficiales) y un ingreso de divisas por U$S 1.337,5 millones, una caída interanual del 20,2%.

El año pasado, los destinos más importantes del sector lácteo fueron Brasil (48,1%), Chile (8,4) y Argelia, con un 5,6% del mercado. Los principales productos exportados fueron leche en polvo entera (29,6%), mozzarella (14,9%) y sueros, con una participación del 9,3%.

Para 2024, la tendencia indica que la productividad de los tambos seguirá en caída libre. En este punto, el OCLA anticipó que para este año, esperan una caída anual de 2,8%. De cumplirse este pronóstico, el volumen de leche que saldrá de los establecimientos lácteos será de apenas 11.000 millones de litros.

En este punto, el organismo apuntó que las “las condiciones de alta volatilidad e incertidumbre que seguramente caracterizarán el año en curso, pueden generar importantes diferencias respecto a los números proyectados, que iremos evaluando en la medida que ocurran”.



LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR

Según el índice de precios al consumidor de enero 2024, el nivel general de precios (IPC) representativo del total de hogares del país registró una variación de 20,6% con relación al mes anterior, y la variación interanual fue del 254,2%.

La canasta de productos lácteos que INDEC releva en GBA y el promedio ponderado OCLA (en base a elaboración y ventas de la Res. 230 - DNL en litros equivalentes y de la ponderación CABA disponible a la fecha) indica una variación intermensual de precios del 29,1%, y un incremento interanual del 262,9%.

Los precios de los productos lácteos tuvieron una variación interanual promedio del 274%, cuando la inflación minorista fue de 254%, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 296% en el año y el dólar oficial BCRA tuvo una variación interanual del 349%, lo que indica que los precios de los lácteos subieron interanualmente por encima de la inflación general, menos que los alimentos, y estuvieron por encima de la leche cruda que tuvo un aumento interanual del 249% (precio SIGLeA por litro).

“El lunes 19/02 se publicarán los precios mayoristas (salida de fábrica) que seguramente darán un interanual del orden del 234%, es decir 40 puntos por debajo de los precios minoristas de los lácteos. Esto evidencia un incremento en el mark up (diferencia entre salida de fábrica y consumidor final), que no sabemos si es atribuible a mayores márgenes y/o mayores costos de logística y comercialización”, informó el OCLA.