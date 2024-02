Nace el índice “dólar exportador” creado por el mercado

Entró en vigencia el índice “dólar exportador”, de la mano del mercado de futuros más importante del país, MATBA-ROFEX. Aseguran que servirá como una referencia más exacta para la correcta formación de precios en los negocios agropecuarios y se enmarca dentro del Programa de Incremento Exportador, el cual hasta ahora fijaba una fórmula de cálculo entre el dólar oficial y el de mercado, que no terminaba de afianzar una cotización de referencia para estimular los contratos.

Según describió el presidente de MATBA-ROFEX, Andrés Ponte, “es un índice que empezamos a calcular desde el miércoles pasado y que replica el valor que se obtiene por las divisas cuando se ingresan al país al exportar cualquier producto”. Hasta hoy, “cuando uno va a exportar la componente estuvo formulada por un programa de incremento exportador donde el 80% debe ser al valor de referencia oficial y un 20% a un valor de referencia del mercado ‘contado con liquidación’ (CCL). Nosotros nos basamos en Banco Nación Comprador por el 80% y el otro 20%, que es donde está la mayor fortaleza de construcción de este nuevo índice de MATBA ROFEX, lo calculamos con el índice CCL que publicamos desde marzo de 2020”.

“Este índice permite otorgar una referencia a toda la economía argentina, porque cualquier producto que se exporte va a estar fuertemente ligado a ese valor que nosotros estamos calculando -indica Ponte-. Es un índice con una fortaleza a nivel internacional porque está tomado de técnicas avaladas internacionalmente, como todos los índices que se elaboran en MATBA-ROFEX; eso también le da una garantía de transparencia, que es lo que se necesita para que el mercado de los usuarios valide estos productos”.



Nuevos productos

En los próximos días comenzarán a operar nuevos productos para operaciones de futuros en maíz, soja y trigo, con este valor que refuerza la transparencia de los mercados", resaltó el presidente de MATBA-ROFEX. A través de un comunicado, el mercado realizó dos aclaraciones: en primer lugar, que el valor de referencia del nuevo índice podrá consultarse todos los días a partir de las 16:15h en su web institucional; por otra parte, los contratos de futuros abiertos en MATBA ROFEX hasta la fecha no tendrán ninguna modificación. Sin embargo, el mercado se encuentra trabajando en el lanzamiento de una nueva operatoria que tenga liquidaciones asociadas al Índice Dólar Exportación.

“Pensamos en los próximos días lanzar contratos de futuros de granos en soja, trigo y maíz, que se ajusten por este índice ‘dólar exportador’, que hoy es 80-20, pero que mañana, si llegara a cambiar o variará en algo su conformación para calcular ese dólar de exportación, el índice también lo va a replicar”, explicó Ponte.

Según informa el mercado, no se alterarán aquellos contratos del mercado de futuros que ya se operaron con la referencia del BCRA 3500, por el contrario, “vamos a tener un set de dos gamas de productos según el valor de liquidación, para que los usuarios puedan elegir con cuál se sienten más cómodos para operar”, apuntó el ejecutivo de MATBA ROFEX.