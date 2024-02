El municipio y el SEOM lograron un incremento salarial del 32%

Tal como lo adelantó LA OPINIÓN en su página web, durante el mediodía de este miércoles el Poder Ejecutivo local llegó a un acuerdo con el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) donde abonará un 32% de aumento salarial en relación al mes de diciembre, acordado con la Alianza Intersindical (integrada por el SEOM y los sindicatos municipales de las ciudades de Santa Fe y Rosario). De esta manera, se levantó el paro de 48 horas que iba a finalizar este jueves.

"Con este acuerdo se cierra la política salarial del 2023 y por tanto se levantan todas las medidas gremiales, lo que nos permite levantar el paro previsto para este jueves", dijo el dirigente en declaraciones a este Diario. "Durante la noche de este miércoles se retoma el servicio de recolección domiciliaria de residuos y a partir de este jueves la actividad será normal en todas las dependencias de la Municipalidad de Rafaela, así como también de los municipios y comunas de la jurisdicción del SEOM", destacó Cocco.

La entrega de ese incremento se hará en dos etapas luego de que el acuerdo quedara firmado por todas sus partes. La primera parte se entregará con el sueldo del mes de febrero (sería la mitad, un 16%), mientras que la otra se hará en el mes de marzo con la salvedad de que se liquidará conforme avance la recaudación del tercer mes del año.

Desde el Gobierno municipal no se desconoce ninguna política salarial, aunque si se trabaja para garantizar los recursos necesarios, antes de hacer entrega de los fondos. No obstante, este desdoblamiento obedece a que se esperará la evolución de la cobranza de tasas y derechos del Municipio para cancelar los sueldos municipales. "Vamos a generar los recursos y que vaya ingresando dinero, para después ir abonando lo que corresponde", expresó Germán Bottero, Secretario de Gobierno y Modernización.

De esta manera, el Ejecutivo local adopta la fórmula con la que trabaja tanto el Gobierno Nacional, como la Provincia de Santa Fe, liderada por Maximiliano Pullaro, donde "se pagará conforme al dinero que tenemos sin comprometer los fondos públicos, ni los servicios esenciales, que tenemos que garantizar", agregó el funcionario.

Teniendo en cuenta la delicada situación económica que atraviesa el país, y que no desconoce la ciudad de Rafaela, el municipio continúa trabajando en el cuidado de sus recursos, sin perder de vista las necesidades de los rafaelinos.

Por último, en cuanto al inicio de la paritaria para negociar la política salarial del 2024, Cocco estimó que las reuniones se efectuarán en la última semana de febrero o bien en la primera de marzo. Tanto Cocco como Bottero participaron este miércoles de la reunión paritaria que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Cabe mencionar que los municipales habían realizado un paro de 24 horas la semana pasada en tanto que ayer llevaron a cabo una medida de fuerza similar, pese a que el plan de lucha era de 48 horas y finalizaba en la jornada de hoy, con lo cuál en esta semana sólo iba a existir un sólo día hábil, que iba a ser mañana más allá del enojo y la bronca de los ciudadanos rafaelinos.

En tanto, durante la noche del lunes -feriado por Carnaval, al igual que el martes-, el Ministerio de Trabajo de Santa Fe había dictado la conciliación obligatoria en el conflicto que protagonizaban los trabajadores municipales ante la falta de acuerdo salarial. Sin embargo, el SEOM había informado que no acataría la resolución y que llevaría adelante el paro de 24 horas de este miércoles ya no no habían recibido durante el fin de semana largo ninguna oferta superadora, mientras que la medida de fuerza de este jueves dependería del resultado de la reunión paritaria que se desarrolló en la jornada de ayer. en la capital provincial con representantes de municipios y comunas. Por suerte, la diferencia entre el aumento que reclamaban los gremios y lo que ofrecieron los gobiernos locales se pudo solucionar pese a que era amplia y hubo entendimiento y acuerdo cuando parecía que la cuestión iba a ser mucho más larga, complicada y dificultosa.



REUNIÓN DE LA MESA TERRITORIAL

Mientras tanto, luego del acuerdo entre el gobierno rafaelino y el SEOM, la instancia con los presidentes comunales pasó a cuarto intermedio. En ese sentido, la discusión salarial continuará en una nueva reunión de la Mesa Territorial que se llevará a cabo este viernes 16 de marzo en la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.