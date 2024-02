El Vaticano pidió frenar la "carnicería" en Gaza

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, aseguró que la respuesta de Israel al ataque del grupo islamista palestino Hamas del 7 de octubre es desproporcionada y pidió parar la "carnicería" en Medio Oriente.

"La Santa Sede lo ha dicho desde el principio: por un lado, una condena clara y sin reservas de lo ocurrido el 7 de octubre. Pero al mismo tiempo, también una petición de que el derecho de Israel a la defensa que se invocó para justificar esta operación sea proporcionado y ciertamente con 30.000 muertos no lo es", denunció Parolin al participar anoche de un encuentro en la embajada vaticana ante Italia.

"Hay una voz generalizada de que no podemos seguir así. Necesitamos encontrar otras maneras de resolver el problema de Gaza, el problema de Palestina", reclamó.

En ese contexto, llamó a "no perder la esperanza" de una solución al conflicto y planteó: "San Agustín decía que la esperanza se basa en la indignación y la valentía, creo que todos estamos indignados por lo que está pasando, por esta carnicería, pero hay que tener el valor de seguir adelante y no perder la esperanza porque, si perdemos la esperanza, nos cruzamos de brazos".

Desde el inicio de las represalias israelíes sobre blancos civiles y militares, el Vaticano avaló el derecho a una defensa, pero con proporción a los ataques de Hamas, mientras, por otro lado, continúa el reclamo para que se llegue a la denominada solución "de los dos Estados" en la región además del otorgamiento de un estatuto especial a Jerusalén, más allá de la negativa de Tel Aviv a frenar su ofensiva.



LA RESPUESTA ISRAELÍ

La embajada de Israel ante la Santa Sede calificó este miércoles de "declaración deplorable" las palabras de Parolin. Del mismo modo, aseguró que juzgar la legitimidad de una guerra sin tener en cuenta "todas las circunstancias y datos relevantes conduce inevitablemente a conclusiones erróneas".

A través de un comunicado, la sede diplomática pidió al Vaticano tener en cuenta que Gaza "ha sido transformada por Hamas en la mayor base terrorista jamás vista".

"Apenas hay infraestructuras civiles que no hayan sido utilizadas por Hamas para sus planes criminales, incluidos hospitales, escuelas, lugares de culto y muchos otros", enfatizó en el texto citado por la agencia de noticias Europa Press. Además, señaló que la construcción de la "infraestructura terrorista sin precedentes" de Hamas contó, a su juicio, "con el apoyo activo de la población civil local".

"Los civiles de Gaza también participaron activamente en la invasión no provocada del 7 de octubre del territorio israelí, matando, violando y tomando como rehenes a civiles. Todos estos actos se definen como crímenes de guerra", agregó e indicó que la respuesta del ejército de Israel "se lleva a cabo en pleno cumplimiento del derecho internacional".

El Ministerio de Salud de Hamas anunció este miércoles que suman al menos 28.576 las personas que han muerto en la Franja de Gaza, en su mayoría mujeres, adolescentes y niños, desde el inicio de la guerra. (AFP-Télam)