Hallaron ahogado al joven de 20 años desaparecido en el mar

En la jornada de ayer, en el portal internet de LA OPINIÓN, dábamos a conocer un hecho de presunto ahogamiento de un joven en el balneario bonaerense de Monte Hermoso, bajo el título «Joven de 20 años se metió al mar y desapareció: lo buscan intensamente».

Pues bien, la noticia que nos concierne en la jornada de hoy es que el joven fue hallado muerto y arrastrado por las olas de gran tamaño, ya que en esos momentos se registraba una sudestada y otros fenómenos climáticos que hacían extremadamente riesgoso ingresar al mar, y he aquí el lamentable resultado.



HALLAZGO

Es así que tal como informó la agencia de noticias NA, el joven que era intensamente buscado desde el lunes a la mañana, fue hallado sin vida en la costa a la altura del Complejo Americano.

La víctima había ido a la playa con sus amigos y a las 6:30 de la mañana del lunes entró al agua con uno de ellos, cuando fue arrastrada por la corriente.

El hallazgo se produjo en un operativo de búsqueda realizado por personal de los bomberos voluntarios y miembros de la Policía bonaerense.

Las autoridades indicaron "el cuerpo del joven será trasladado a la morgue judicial en el marco de la causa que lleva adelante la Unidad Fiscal 20 del Departamento Judicial de Bahía Blanca".

Las tareas de rastrillaje comenzaron el lunes, poco después de la desaparición de Malvar y, según informaron, en ese momento el oleaje era intenso, por lo que los amigos lograron salir del agua, pero el joven no.

"Cuando el joven ingresó al mar la sudestada era muy importante, era pleamar y había mucho viento. No había playa prácticamente, por lo tanto, los canales son mucho más riesgosos y no son visibles", expresó el secretario de Seguridad de Monte Hermoso, Fernando Vera, en declaraciones a la prensa local.

En lo que va de la temporada ya se registraron tres tragedias de estas características en la Costa Atlántica.

Ayer se cumplió un mes que Ramón Román (56) y Gabriel Raimann (38) entraron al mar en la localidad balnearia de Cariló, partido de Pinamar, con un kayak y nunca regresaron.

Por su parte, el 21 de enero pasado, Federico Sailhueque, un peluquero de 25 años, ingresó al mar en Claromecó con un kayak, desapareció y once días después, un grupo de pescadores encontró sus restos a 5 millas náuticas de la costa.