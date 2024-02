Disney quiere su propio universo dentro de Fortnite

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Como viene sucediendo de un tiempo a esta parte, cuando Disney quiere algo, lo compra y listo. Una de las mayores colaboraciones de la historia de los videojuegos está a punto de llevarse a cabo: The Walt Disney Company y Epic Games llegaron a un acuerdo en el que prometen crear un "universo de juegos y entretenimiento" abierto, conectado al que lleva años siendo uno de los juegos más populares alrededor de todo el mundo: Fortnite.



Para lograrlo, Disney va a destinar 1500 millones de dólares en adquirir una participación de capital en Epic, compañía desarrolladora de Fortnite. El acuerdo tendrá una duración de varios años, durante los que se promete ofrecer una "experiencia de juego de primera clase" en un universo formado por los personajes y las historias de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars o Avatar, entre otras de las franquicias de Disney.



El antecedente LEGO



Esta no es la primera gran colaboración de Epic Games con una compañía de entretenimiento. Hace algo más de un año, LEGO ya invirtió 2000 millones de dólares en Epic Games, y fruto de la asociación nació LEGO Fortnite, una nueva experiencia dentro del famoso free to play que marcó un antes y un después en la historia del juego.

La asociación con Disney persigue un objetivo similar. Tim Sweeney, CEO y fundador de Epic Games, señala que Disney fue una de las primeras compañías en creer en el potencial de la colaboración con Fortnite, además de utilizar el motor gráfico Unreal Engine a lo largo de su porfolio de juegos. Por ello, con esta colaboración se busca crear un ecosistema abierto, interoperable y persistente donde unir a las comunidades de Disney y de Fortnite.

Aunque no se han especificado demasiados detalles sobre este "universo", todo parece indicar que el concepto de metaverso tendrá mucho peso en la colaboración entre Epic y Disney. Robert Iger, CEO de The Walt Disney Company, ha señalado que los jugadores tendrán la capacidad de "crear sus propias historias" y "expresar su entusiasmo por Disney" de una manera completamente nueva, además de "compartir sus creaciones con el resto del mundo".



La millonaria oferta de Google para lanzar Fortnite en Android



Google presentó una oferta de 147 millones de dólares a Epic Games para que lanzase Fortnite en Google Play Store, pero la desarrolladora la rechazó. Su objetivo no solo era asegurarse de que el popular título estuviese disponible en su portal, sino que otros desarrolladores no siguiesen su ejemplo e hiciesen perder billones de dólares a Google.