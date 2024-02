Raphael a días de su show en Argentina

BUENOS AIRES, 15 (na). - "Yo siempre soy un chico que está empezando", declaró el astro español en reciente reportaje radial.



La entrevista a Raphael en Radio Rivadavia

Tras un año de gira presentando el disco "Victoria" por toda España, Raphael regresa a Buenos Aires para compartir con su público su flamante álbum, además de sus temas más clásicos como “Mi Gran Noche”, “Yo Soy Aquél”, “Como yo te Amo”, que han marcado a múltiples generaciones.

El artista se presentará el 7 de marzo en el Movistar Arena, producido por Fenix Entertainment donde además de los éxitos de todos sus tiempos, sonarán temas del nuevo disco, escrito y producido por Pablo López, del que forman parte canciones como “De tanta gente”, “Para seguir en pie” y “A punto de besarte”.

El cantante español dialogó con Cristina Pérez y equipo en “Cristina Sin Vueltas”, en Radio Rivadavia, sobre lo que significa el amor, lo que es el éxito, su relación con el público argentino y cómo se prepara para el show que realizará en el Movistar Arena el 7 de marzo: "Me siento muy querido por el público argentino, sé que me quieren de verdad desde hace mucho tiempo y estoy muy agradecido por ello".

"Yo soy un chico que siempre está empezando, yo no cambio, son las generaciones que van cambiando", aseguró el afamado artista, que cantó una parte de "Yo sigo siendo aquel" al teléfono, recordando que canta desde que tiene 4 años y que se dio el gusto de haber cantado junto a varios artistas de renombre. Raphael reconoció que haber cantando con Andrés Calamaro "fue un lujo, es un gran artista".

El español explicó el motivo por el cual su nuevo tour se llama "Victoria": "Victoria es lo que me pasa en esta vida teniendo la carrera que tengo, la familia que tengo y el público que tengo, es una victoria en la vida".

En el Día de San Valentín, el artista les deseó "felicidades a todos los que están enamorados" y aseguró que hay muchos tipos de amor: "los hay pasional, platónico, de amistad, el amor a la vida, el amor a las cosas, por los amigos, por la profesión".



Un show para celebrar los 60 años de carrera

El show se realizará en el marco del Tour Victoria, que llevará al emblemático artista a recorrer España y Latinoamérica. Durante los conciertos Raphael estrenará sus nuevos temas y hará un repaso de los grandes clásicos de su cancionero como: “Mi Gran Noche”, “Yo Soy Aquél”, “Como yo te Amo” y un largo listado de hits que llevan más de seis décadas marcando generación tras generación.

Su estelar carrera de 60 años sobre los escenarios cuenta con reconocimientos como los 335 Discos de Oro y 50 Discos de Platino obtenidos; así como un Disco de Uranio por las ventas de más de 50 millones de discos en todo el mundo. ‘Yo soy aquél’, ‘En Carne Viva’ o ‘Mi Gran Noche’ son algunos de sus grandes éxitos y que acumulan ventas y streamings millonarios; porque, si ha habido un artista que ha renovado constantemente su audiencia, estamos entonces hablando de Raphael. De abuelos a nietos, de clásicos a rockeros… todo el mundo nos hemos emocionado con la majestuosa voz de Raphael. Su legado es patrimonio nacional y ha sido fundamental para el desarrollo de carreras de artistas más jóvenes que han llegado después siguiendo la estela del enorme éxito y talento de Raphael.