Ghilotti: “la quita de subsidios al transporte aumenta la desigualdad”

La secretaria de Transporte y Logística de la provincia, Renata Ghilotti, junto con la subsecretaria del área, Mónica Alvarado, brindaron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer la situación del transporte público en Santa Fe frente al anuncio de Nación de eliminar los subsidios al transporte del interior del país y sostener los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Queremos mostrar el impacto que tiene la medida que ha tomado Nación con el retiro intempestivo de los subsidios, cómo está definición que ha tomado de ir hacia el subsidio a la demanda -que se hace a través de la tarjeta SUBE-, hoy en Santa Fe genera un impacto y una situación de desigualdad”, dijo Ghilotti.

Durante la presentación realizada la Sede Rosario de Casa de Gobierno, las funcionarias del Ministerio de Desarrollo Productivo, que encabeza Gustavo Puccini, reflejaron que en materia de Aportes por Impuestos a los Combustibles (AIC), en enero de 2024 la provincia tributó $ 3.900 millones de los cuales, como coparticipación, recibió solo $ 490 millones (por Fondos Fonavi), en tanto que dejó de percibir los $ 1.400 que le correspondían del Fondo Compensador del Transporte. “Nación se queda con 3.410 millones de pesos de libre disponibilidad, que no vienen a Santa Fe. ¿A dónde van? ¿Van a sostener al AMBA como lo hicieron históricamente los gobiernos anteriores?”, cuestionó la funcionaria.

Para reflejar este punto, vale mencionar que cada santafesino aporta por cada litro de nafta $ 61,5, y por cada litro de gasoil $ 37,7, montos fijos que son actualizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

Así, del 48 % de fondos que retornaban a la Provincia del AIC, en enero de 2024 el reintegro fue de sólo el 13% (el correspondiente al Fonavi), quedando el 87 % restante en Nación y sin conocer para qué se destinarán los mismos. “Hay que recordar que estas asignaciones específicas están fijadas por ley, que no fue modificada, dijo Alvarado, y se preguntó “a qué sistema de transporte irán esos fondos si no es al interior”.

“Instamos al diálogo con el Nación para que no haya más desigualdades, intentando volver a tener conversaciones con el secretario de Transporte de la Nación para elevarle estos números puntuales de Santa Fe”, expresó Ghilotti.

Desigualdad

Con esta decisión de quitar los subsidios “muchos santafesinos van a tener una desigualdad a la hora de viajar”, dijo Ghilotti. Por un lado, ya que solo el AMBA va seguir siendo subsidiada, pero además dentro de la provincia, ya que “el que haya nacido en Rosario o en Santa Fe, donde hay tarjeta SUBE, va a poder acceder al beneficio de un descuento, pero otro santafesino que vive en una localidad y tiene que viajar a otras localidades de su provincia y no tenga un servicio con tarjeta SUBE, no va a poder acceder al beneficio”.

Sucede que de las 46 empresas de transporte de jurisdicción provincial (que prestan servicios urbanos provinciales o interurbanos), 7 tienen SUBE (representan el 49,3% del total de los servicios de la provincia y alcanza al 72,9% de la totalidad de los pasajeros, es decir que el 27,1% de ellos no tiene acceso a la SUBE).

En la provincia “hoy la mitad de las líneas tienen SUBE y la otra mitad no. Ahí radica el inconveniente”, dijo Ghilotti, y recordó que “hace más de un año hay cinco líneas de tres empresas que ya pidieron la incorporación de la tecnología, pero por decisión del gobierno nacional y por una cuestión técnica esas tiqueteras no llegan”. Por otra parte se hizo especial hincapié en que la mayoría de los santafesinos, vive en el interior de la provincia, “dónde Nación no avanza en la implementación del sistema, lo que también profundiza la desigualdad”.

Asimismo, si bien la funcionaria insistió que “hoy la provincia de Santa Fe no está condiciones de poder absorber el dinero que Nación no manda”, confirmó que sí “vamos a seguir sosteniendo nuestro aporte, que también se incrementó en más de 500 millones, ya pagamos en enero y febrero 1.900 millones de pesos, aporte que es en igualdad con Nación. Aquí el que está ausente es el gobierno nacional, por eso instamos al diálogo”.

Boleto Educativo

Las autoridades confirmaron que “hay una definición que es sostener el Boleto Educativo. Eso también es dinero que aportamos los santafesinos al sostenimiento de un programa que entendemos es el corazón para acompañar a la educación. En ese sentido, la provincia está presente y con mucho dinero”. Al respecto, de los $ 635 aportados en noviembre de 2023, “la proyección de lo que se espera para marzo serían casi mil millones de pesos más ($994 millones) que la provincia aportaría”, agregó Alvarado.