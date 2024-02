"ARB Somos Todos", sus nombres y cargos

De cara a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, la cual se desarrollaría el 8 de marzo, el grupo dirigencial que desde fines del año pasado ya oficializó su participación en la misma para ir por la conducción de la entidad, dio a conocer la distribución de cargos. Dicha lista se denomina «ARB Somos Todos» y es encabezada por Federico Pronotti.

Este es el detalle de los mismos:

Presidente: Federico Pronotti.

Vicepresidente: Mauricio Kidonakis.

Secretaria: Fiorela Perin.

Pro-secretario: Ariel Cecotti.

Tesorero: Alejandro Tassoni.

Pro-tesorero: Emiliano Arredondo.

Vocales titulares: Gerardo Corroto, José Scotto, Enrique Bergesio, Abel Tévez, Lautaro Pronotti y Rocío Giraudo.

Vocales suplentes: Mónica Lanciotti, Gustavo Ercole y Alejandro Zeballos.

Síndico titular: Maximiliano Postovit.

Síndico suplente: Claudio Volta.

Tribunal de Penas: Leandro Rocchia y Maximiliano Mire.

Por el momento no se conoce la conformación de otra lista para presentarse, ya que el oficialismo no lo hará, y fuera de ese ámbito no surgieron otras inquietudes electorales.

Por otra parte, cabe mencionar que previamente -el 20 de febrero- se desarrollará la Asamblea Extraordinaria en que se votará la adhesión de la ARB a la Confederación Argentina.