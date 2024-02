Quimsa pasó a cuartos de final de la BCLA

Quimsa de Santiago del Estero perdió en su última presentación en Brasil por la fase de grupos de la BCLA ante San Pablo por 94 a 82, pero igualmente se quedó con el primer puesto del Grupo B de la competencia e irá en los cruces de cuartos de final ante el segundo del Grupo A, Real Estelí de Nicaragua.

Los dirigidos por Leandro Ramella, ya clasificados a la siguiente etapa antes de jugar (tenían que perder por 73 puntos para que eso no sucediera), encararon el partido de todos modos con sus jugadores habituales, como para no perder el primer puesto del grupo, algo que sucedería si caía ante los brasileños por 45 puntos, algo poco probable pero no imposible.

San Pablo, por su parte, debía ir por un triunfo por al menos de 19 puntos para poder dejar afuera a Nacional de Uruguay, y por eso salió con todo desde el arranque, obteniendo una ventaja de 8 puntos en el primer cuarto, que le dieron esperanza. De hecho, al entretiempo llegó con 17 de ventaja, muy cerquita del objetivo.

Ganó San Pablo 94-82, pero no le alcanzó. Silva fue el goleador con 20 en el ganador, mientras que Robinson fue el más efectivo del partido con 21. El otro equipo argentino entre los ocho mejores es Obras.

TODOS LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

En los cuartos de final, Quimsa (1º del grupo), irá ante Real Estelí de Nicaragua, mientras que Nacional de Montevideo chocará en desventaja de localía contra Halcones de Xalapa de México.

Los cruces de cuartos de final, quedaron confeccionados de la siguiente manera: Franca vs Hebraica, Halcones vs Nacional, Quimsa vs Real Estelí, Flamengo vs Obras.

Tres de los cuatro campeones que tuvo la Basketball Champions League Américas siguen en camino: Quimsa, Flamengo y Franca, solo San Pablo quedó eliminado. Obras Basket logró pasar la primera fase por primera vez en las cuatro participaciones.

Las series de cuartos de final se jugarán al mejor de tres partidos y comenzarán a disputarse entre el 4 y 6 de marzo.