El golazo de Enzo Fernández en la victoria del Chelsea

Enzo Fernández selló la victoria del Chelsea al convertir el 3-1 ante el Crystal Palace por la Premier League. El volante campeón del mundo liquidó el partido en un contraataque perfecto y luego tuvo un gran gesto con un hincha de River que estaba en la tribuna.

El volante nacido futbolísticamente en River Plate marcó el tercer tanto en el cuarto minuto agregado, mediante una muy buena contra encabezada por el inglés Cole Palmer. Fernández recibió el pase en profundidad y con el control desparramó en el área al colombiano Daniel Muñoz, se permitió una pausa y definió al ángulo superior izquierdo.

El golazo de Enzo Fernández desde todos los ángulos, para arrancar bien el martes. Estética pura.pic.twitter.com/LEwCM51TiA — Pablo Giralt (@giraltpablo) February 13, 2024

Al término del encuentro, el mediocampista corrió hacia la platea porque vio a un hincha de River y le quiso regalar su camiseta.

Sin embargo, un grupo de fanáticos se pusieron delante para quedarse con la reliquia del crack, pero no pudieron: el volante esperó unos segundos hasta que pudo dársela en la mano y recibió el agradecimiento de su compatriota.

Tras la gran victoria de su equipo, el volante argentino se quedó hablando con la prensa para desmentir rumores acerca de su salida del equipo inglés. "No sé de dónde salieron esos rumores. Habían hablado en las redes sociales. Salgo a desmentir totalmente eso, no me quiero ir de Chelsea, estoy muy bien acá. Estoy muy bien con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con la gente del club", aseguró el exfutbolista de River.

También expresó su situación actual en los Blues: “Desde el primer día me trataron de maravilla, estoy muy agradecido. Más allá de lo que pase futbolísticamente, soy un agradecido y estoy feliz en Chelsea. Seguiré hasta que ellos quieran”.