Medrán y su análisis tras el 0 a 0 de Atlético de Rafaela y Mitre

Atlético de Rafaela y Mitre de Santiago del Estero igualaron 0 a 0 en el encuentro que cerró la segunda fecha de la Primera Nacional. La ‘Crema’ fue superior al ‘Aurinegro’ pero por falta de eficacia y la gran noche que tuvo el arquero rival, Luciano Jachfe, no pudo marcar diferencias en el tanteador.

La próxima presentación del conjunto rafaelino será ante Gimnasia y Tiro, el próximo domingo 18 de febrero a las 17hs en Salta.



Tras el encuentro que significó el debut como local para el conjunto albiceleste, Ezequiel Medrán habló en conferencia de prensa.



“El equipo compitió bien, recién comienza, son 38 fechas durante el año, el primer partido de local ante nuestra gente. Quisimos un poco más pero no se pudo, muy conforme con lo que propuso el equipo, lo que propuso, las intenciones claras de adueñarse del juego de principio a final y creo que fuimos merecedores de un mejor resultado”.



-Generaron unas cuantas situaciones claras, faltó la definición.



-En el PT tuvimos cuatro aproximaciones y dos situaciones claras de gol y en el ST cuatro situaciones claras y tres aproximaciones. A lo largo del partido tuvimos intensiones de no dejarlo entrar en juego a Mitre, adueñarnos del partido pero nos faltó el gol para consolidar esa victoria, el equipo lo trabajó bien pero no se dio. Es un crecimiento, es positivo para todo lo que viene.



-Defensivamente se mostraron muy sólidos y por segundo partido no recibieron goles.



-Es importante que un equipo esté ordenado, trabaje bien en todos los sectores de la cancha, para lograr ese arco en cero hay un trabajo y un compromiso total; lo tenemos claro, es una identidad que vamos inculcando en un grupo nuevo. Tenemos que entender que es un equipo nuevo, en pleno conocimiento del plantel pero hay una gran predisposición al trabajo y siento que los chicos merecíamos otro resultado, pero se debe aprender, es un torneo de 38 fechas de resistencia, no de velocidad.

Hay que tener la tranquilidad de sumar, siempre uno de local y ante su gente tiene las intenciones de buscar los tres puntos, no se pudo dar, pero el equipo lo trabajo bien.





-¿Cómo terminó el equipo después del desgaste del encuentro?



-El equipo terminó bien, con el desgaste normal. Hay que valorar que Mitre es un equipo de jerarquía, que conoce bien la categoría, con buen recambio, meritorio gran parte del juego no haberles dado la pelota y adueñarnos del partido, falto esa puntada final para quedarse con la victoria, hay que seguir trabajando, mejorando y ya llegará la victoria.



-Se siguen afianzando y sumando minutos los chicos del club.



-Nos enorgullece tener jugadores de nuestra cantera, del club que tengan posibilidad de competir, lo importante es acompañarlos, es un comienzo de su carrera en el profesionalismo y es un aprendizaje constante.