La diputada santafesina Amalia Granata señaló ayer que el presidente Javier Milei "debería tomar como ejemplo la grandeza del Papa", tras cuestionar sus duras críticas contra los gobernadores y legisladores luego del rechazo de la Ley Ómnibus y dijo que eso "no suma porque genera resentimiento en la gente".

"Javier debería tomar de ejemplo la grandeza del papa Francisco que a pesar de los dichos se bajó, lo abrazó y lo recibió en su casa", indicó Granata en una entrevista para Rock and Pop.

La legisladora, quien también participó en la ceremonia de canonización de Mama Antula celebrada en el Vaticano, dijo que fue "raro verlo abrazarse con el Papa", luego de las fuertes críticas que el libertario expresó durante la campaña electoral. "Estaba en la primera fila. Javier estaba ubicado solo, primero y atrás su hermana y el resto de la delegación y el Papa ingresó en silla de ruedas y, cuando termina la ceremonia, baja y pasa por el lado de Javier. El gesto del Papa fue de grandeza luego de los dichos de Javier. Hoy lo recibió, es para tomarlo como ejemplo", contó.

La diputada con la que el mandatario mantiene distancia desde hace algunos meses afirmó que "era muy cercana a Javier" y que el quiebre de su relación se dio debido a que el libertario no tolera las críticas de su parte.

"A mí las críticas me suman, son desde el cariño", se escudó.

En la misma línea, remarcó que "si Javier se equivoca, vuelve el kirchnerismo por mucho tiempo", y definió a los principales referentes peronistas de "gente nefasta". También, hizo eco de la alianza del La Libertad Avanza con el PRO y cuestionó el rol de Patricia Bullrich y de Luis Petri en el Gabinete.

"No necesitaba la casta, como la llamó en toda su elección, para ganar igual. Hoy está abrazado a la casta, a Patricia", remató. "Hoy es Presidente, no suma la grieta constante. Se pone en contra de los gobernadores, de los legisladores, no suma porque genera resentimiento a la gente. La gente le toma odio", insistió.

Por último, Granata pidió volver a discutir la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y acusó al ex presidente Alberto Fernández de haber presionado a "senadores y diputados" para su aprobación.