Milei y el Papa Francisco dejaron atrás sus diferencias tras una cordial reunión

El presidente Javier Milei mantuvo este lunes una reunión de 70 minutos con el papa Francisco en un encuentro en el que el Sumo Pontífice dialogó a solas con el mandatario argentino durante una hora, durante la cual abordaron la crisis económica, social y política que atraviesa la Argentina. En los diez minutos finales se le permitió el ingreso a la comitiva integrada secretaria general, Karina Milei; los ministros Guillermo Francos (Interior), Diana Mondino (Relaciones Exteriores) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Milei le regaló al Papa alfajores dulces típicos rellenos de dulce de leche y galletas de limón de la marca favorita del Pontífice, a la vez que le obsequió una carpeta con copia de la carta manuscrita del Canciller José María Gutiérrez a Juan Bautista Alberdi que lo acredita como representante en Europa (mayo de 1854) y una imagen con la postal conmemorativa de Mamá Antula que el Correo Argentino distribuyó con motivo de su beatificación (agosto 2017).

"El de Alberdi me gustó", le dijo el pontífice tras el intercambio, agregaron fuentes vaticanas. Francisco, por su lado, le obsequió un medallón de bronce inspirado en el Baldaquino de San Pedro, los volúmenes de documentos papales y el Mensaje por la Paz de este año.

El domingo, Milei ya había tenido un primer cara a cara con el Papa en un breve saludo en la Basílica de San Pedro durante la ceremonia de canonización de Mama Antula, que incluyó un abrazo que sorprendió al propio Presidente.

Este lunes, Milei y Francisco limaron asperezas previas con una extensa reunión a solas y si bien no trascendió mucho de lo hablado, la situación social y económica del país fueron los temas centrales.

El libertario había tenido duras palabras contra el Santo Padre, quien también había deslizado críticas, pero luego la relación comenzó a encaminarse cuando Milei pidió disculpas y el Papa lo llamó para felicitarlo por su triunfo electoral.

Según reflejan medios italianos, durante la audiencia Milei aprovechó para volver a disculparse por sus fuertes insultos hacia el Papa durante la campaña electoral, a quien trató de "imbécil que defiende la justicia social" y de ser "el representante del maligno en la tierra". Luego de haber asumido, el jefe de Estado optó por bajar el tono a sus dichos y, en los últimos días, habló de Francisco como "el argentino más importante de la historia".

Tras la reunión, que se inició a las 9 hora local (las 5 de la Argentina) el Vaticano destacó en un comunicado "las buenas relaciones entre la Santa Sede y la República Argentina" y expresó "satisfacción" del Sumo Pontífice" al respecto, como así también su "deseo de reforzarlas aún más" el vínculo".

La nota de prensa detalló que Milei y el Papa "se detuvieron en el programa del nuevo Gobierno para enfrentar la crisis económica, y se abordaron varios temas internacionales, en particular los conflictos actuales y el compromiso por la paz entre las naciones".

Uno de los temas en agenda, según había adelantado el mandatario, fue la invitación a Jorge Mario Bergoglio para que visite Argentina por primera vez desde que fue entronizado en marzo de 2013, una posibilidad que el Papa considera "una hipótesis" para el segundo semestre del año. No hubo ninguna novedad sobre esto tras la reunión.

El posible viaje del Papa a la Argentina podría darse entre septiembre y noviembre, después de una gira de entre 10 y 12 días que Francisco tiene prevista para fines de agosto a Papúa Nueva Guinea y países del sudeste asiático, y tras el sínodo dedicado a la sinodalidad que se hará en el Vaticano en octubre y al que Bergoglio asistirá de forma completa junto a obispos y cardenales de todo el mundo.

En caso de realizarse, el viaje a Argentina incluiría también a Uruguay, según le dijo días atrás el Papa al arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla. "Si voy a Argentina, voy a Uruguay", avisó Francisco. Además, obispos españoles han invitado a Francisco para que haga una escala en Canarias en caso de un eventual viaje al país.

El mandatario llegó al Patio San Dámaso del Vaticano a las 8:57 locales, en donde fue recibido por el responsable de la Prefectura de la Casa Pontificia, Leonardo Sapienza, mientras una bandera argentina flameaba en el frente del edificio y los guardias suizos formaban el tradicional recibimiento de honor.

"El Papa es una persona que siente mucho cariño por todos y no se puede pensar que tenga animosidad con nadie. La idea del Papa es siempre dialogar y poner en la mesa distintos puntos de vista", dijo el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, que se reunió con Francisco a primera hora de este lunes, en un diálogo con la prensa sobre el vínculo del pontífice y el mandatario.



SALUDO DE ARGENTINOS

Milei saludó este lunes a un grupo de argentinos que lo esperaba en las inmediaciones del Vaticano, en Roma, antes de la audiencia de una hora que mantuvo con el papa Francisco. Minutos antes de que iniciara la reunión con el sumo pontífice, a las 9 hora local (las 5 de Argentina), el mandatario se acercó a un grupo de argentinos que lo esperaba en la vía pública con insignias nacionales e imágenes de Mama Antula, quien ayer fuera canonizada por el Papa.

Los argentinos expresaron palabras de afecto al mandatario y lo recibieron con cámaras de fotos y celulares para registrar el momento, según las imágenes que difundió Presidencia. Milei se acercó al grupo acompañado por la canciller Diana Mondino y posteriormente se tomó una foto con ellos.