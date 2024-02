Cierre de la visita del Presidente a Italia con Sergio Mattarella y Giorgia Meloni

El mandatario Javier Milei cerró ayer su gira por Israel y Roma con reuniones con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y con su par de ese país, la primera ministra, Giorgia Meloni, para "profundizar la relación bilateral entre ambos países y desarrollar una agenda de trabajo conjunta", se informó.

Ambas actividades pusieron fin a la agenda de Milei en la capital italiana, que este lunes se había iniciado con el esperado encuentro cara a cara del mandatario argentino con el Papa Francisco, y se esperaba su regreso a la Argentina este martes a la mañana.

La bilateral de Mieli con Mattarella tuvo lugar en el Palazzo del Quirinale e hicieron foco en iniciar una "nueva etapa en el vínculo bilateral y dar una señal de confianza para las inversiones", según detallaron fuentes oficiales.

El Presidente asistió acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la canciller Diana Mondino, y los ministros Guillermo Francos (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Luego fue la reunión con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, quien había sido la primera jefa de Estado europea en felicitar al libertario tras su triunfo electoral, y con quien comparte postura ideológica.

La recepción fue en el patio de Palazzo Chigi, donde no faltó la fanfarria característica: guardia de honor, trompetas y alfombra roja.

Pudieron asistir allí los periodistas, quienes observaron a la jefa de Estado italiano, de impecable conjunto de saco y pantalón largo blanco, intercambiar sonrisas con Milei, lo que denota la sintonía que existe entre ambos.

En su cuenta de X (ex Twitter), Meloni calificó el encuentro como "positivo" y agregó: "Dialogamos sobre el desarrollo de nuevas asociaciones en sectores clave para nuestras economías como energía, infraestructuras y el sector agro-alimentario".

"Italia y Argentina están orgullosos de tener un profundo vínculo histórico y cultural y auspiciamos que pueda seguir adelante para una renovada cooperación en diversos ámbitos", cerró.

Semanas atrás, Meloni, de 47 años, había confirmado la visita que le iba a hacer Milei, de quien dijo que "seguramente una personalidad fascinante".

La líder del gobierno italiano fue invitada por Milei a visitar la Argentina pero aún no se confirmó la fecha de su posible llegada.

Tras su paso por Israel e Italia, el jefe de Estado retornaba al país para retomar la agenda local, sacudida por la caída de la ley ómnibus, ocurrida en su semana de ausencia en la Argentina. (NA)