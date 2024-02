Lo que viene, domingo en Salta

La próxima presentación de Atlético de Rafaela, por la tercera fecha, se producirá el domingo 18 de febrero a partir de las 17, en Salta.

El equipo de Ezequiel Medrán visitará a Gimnasia y Tiro en el Gigante del Norte. El elenco dirigido por Rubén Darío Forestello es uno de los ascendidos en esta temporada y viene de igualar en la última fecha como visitante ante San Telmo 1 a 1.

El plantel de la Crema no tendrá descanso, volviendo a entrenar este martes a las 9.30 en el predio Tito Bartomioli.

Estos fueron los restantes resultados de la segunda fecha del torneo "Carlos Timoteo Griguol" de la Primera Nacional:

Zona A: Ferro 0 - Chacarita 2; San Miguel 0 - Estudiantes (BA) 0; Quilmes 0 - Talleres (RE) 0; Güemes 1 - San Martín (SJ) 0; Gimnasia (J) 1 - Arsenal 0; Dep. Maipú 0 - San Martín (T) 2; Racing (C) 1 - Agropecuario 3; Patronato 0 - All Boys 0; Alvarado 2 - Brown (PM) 1.

Zona B: Dep. Madryn 0 - Aldosivi 2; Almagro 2 - Dep. Morón 1; San Telmo 1 - Gimnasia y Tiro 1; Brown de Adrogué 2 - Temperley 2; Atlanta 0 - Colón 0; Defensores de Belgrano 1 - Nueva Chicago 0; Defensores Unidos 1 - Estudiantes (RC) 0; Chaco For Ever 1 - Gimnasia (M) 1.

Interzonal: Almirante Brown 1 - Tristán Suárez 2.



YA SE FUE UN DT

A tan solo dos fechas de haber comenzado una nueva temporada de la Primera Nacional, la categoría ya tiene a su primer técnico sin trabajo. Se trata de Facundo Villalba, quien se desvinculó de Almirante Brown.

Según informaron desde el club de Isidro Casanova: "Facundo Villalba, luego de la derrota ante Tristán Suárez, dejó de ser entrenador del primer equipo de Almirante Brown. Le agradecemos por el trabajo y le deseamos el mayor de los éxitos".