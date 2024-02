Díaz Acosta a octavos

El tenista argentino Facundo Díaz Acosta avanzó este lunes a los octavos de final del Argentina Open, tras imponerse en sets corridos en la ronda inicial sobre el alemán Daniel Altmaier por 6-3 y 7-6 (7-1) en el partido que inauguró la jornada.

Díaz Acosta, ubicado en el puesto 87 del ranking mundial de la ATP, se impuso sobre Altmaier (53) luego de dos horas y cinco minutos de juego, en el partido que inauguró el torneo en una jornada lluviosa, en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club. El zurdo de Vicente López jugará su próximo partido ante Francisco Cerúndolo (22).

En otro de los encuentros iniciales, el serbio Laslo Djere venció al croata Marin Cilic por 4-6, 6-3 y 6-0.

El cruce entre Díaz Acosta y «Fran», quien ingresará al torneo directamente en los octavos de final, garantiza la presencia de un tenista argentino en los cuartos de final del viernes. El Argentina Open, que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo y repartirá premios por 728.185 dólares, tiene como máximo favorito al título al español Carlos Alcaraz (2), quien además es el campeón vigente.



DOS ARGENTINOS PASARON LA QUALY

Terminó la fase clasificatoria con dos celebraciones albicelestes: Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli.

Navone (N°118 del ranking ATP) derrotó al brasileño Felipe Meligeni Alves por 4-6, 6-1 y 6-4. Su compatriota Camilo Ugo Carabelli (135°) se le unirá gracias a la trabajada actuación que desplegó ante el boliviano Hugo Dellién, a quien superó por 4-6, 7-6 (3) y 6-3.

El primero de los dos argentinos se medirá en la primera ronda del torneo con el reciente campeón del Córdoba Open: Luciano Darderi. Mientras que el segundo irá contra Juan Pablo Varillas (Perú).



DEBUTAN BAEZ Y SCHWARTZMAN

Sebastián Báez enfrentará al español Bernabé Zapata Miralles y su compatriota Diego Schwartzman al colombiano Daniel Elahí Galán, en sendos cruces de la ronda inicial del Argentina Open programados para este martes.

La programación: Cancha Central Guillermo Vilas, las 13.30:Federico Coria (Argentina) vs. Sebastián Ofner (Austria). A continuación:Diego Schwartzman (Argentina) vs. Daniel Elahí Galán (Colombia). No antes de las 18.30:Arthur Fils (Francia) vs. Dusan Lajovic (Serbia). No antes de las 20:Sebastián Báez (Argentina) vs. Bernabé Zapata Miralles (España).

Cancha número 2: a las 13.30:Yannick Hanfmann (Alemania) vs. Alejandro Tabilo (Chile). A continuación:Camilo Ugo Carabelli (Argentina) vs. Juan Pablo Varillas (Perú). No antes de las 17.30:Luciano Darderi (Italia) vs. Mariano Navone (Argentina).

Cancha número 3: a las 14.30:Andrea Vavassori (Italia) vs. Thiago Seyboth Wild (Brasil).