Un punto con buenas sensaciones

Mostró pasajes interesantes de fútbol, creó las mejores opciones de gol, intentó ser protagonista a lo largo de los 90 minutos y estuvo firme atrás. Una presentación con aspectos para resaltar tuvo Atlético de Rafaela ante su gente, por la segunda fecha frente al duro Mitre de Santiago del Estero. También evidenció cuestiones que tendrá que mejorar, como en este partido fundamentalmente la falta de eficacia, pero sin dudas que el punto del 0 a 0 es de los que suma para la causa, más en un campo de juego complicado por la lluvia.



El partido tuvo para el equipo de Ezequiel Medrán las mejores situaciones en los 45 minutos iniciales. Coincidió con las apariciones de Juan Galeano, participativo en distintos sectores del campo de juego, con confianza para manejar la pelota e intentar gambetear hacia adelante. El media punta de la Crema tuvo una de sus mejores intervenciones de arranque, porque a los 4 minutos recibió en el borde del área sobre la derecha, luego de una proyección de Portillo, y tras amagar un par de veces encontró el resquicio para un derechazo que tapó muy bien Jachfe contra su palo izquierdo.

Mitre trataba de hacer pie en la mitad de la cancha, pero le costaba por el buen trabajo del doble 5 local y porque no encontraba a Galeano.

Pero con el correr de los minutos, la Crema no encontró otras vías de juego para cuando no entraba en juego el ex Atlanta, y la visita fue emparejando el trámite. Igualmente Galeano volvió a mostrarse con un buen remate a los 34', que el arquero santiagueño sacó con mano cambiada por sobre el travesaño.

Para el complemento, Sastre cambió de entrada con el ingreso de Ferrari por Posse, que estaba amonestado, quedando 4-4-1-1. Pero Atlético nuevamente tomó la iniciativa, ahora ya sin participación de Galeano, pero con Pugliese un poco más activo, como en una acción donde enganchó para el medio y su derechazo lo sacó de muy buena manera Jachfe.

Sobre el cuarto de hora, Funez tuvo la chance que más allá de no tenerla fácil por jugar demasiado de espaldas durante el desarrollo, siempre se le presenta. Fue en una pelota parada, donde su cabezazo tras centro de Quiroz se fue al lado de un palo.

Con el correr de los minutos, y más cambios de Mitre, el encuentro se hizo más parejo. La media cancha santiagueña se revitalizó para acompañar al rendidor Alesandroni, que puso a su equipo unos metros más adelante.

De todos modos, salvo un remate de 25 metros de Romero que Bergia desvió al córner, no hubo llegadas de riesgo. Sí varios centros peligrosos que Jappert y Oliver se encargaron de desbaratar con solidez.

Hubo 20 minutos para Lucas Albertengo para que vuelva a jugar ante su público, donde mostró pinceladas de su talento, más en un rol de gestador que de finalizador. Pero el 0 a 0 no se modificó y no desentonó con el trámite de este tipo de encuentros, aunque Atlético estuvo más cerca que su rival.



ATLÉTICO 0 - MITRE 0

Estadio: Monumental de Barrio Alberdi.

Árbitro: Jorge Baliño. Asistentes: Matías Bianchi y Sebastián Osudar Cuarto árbitro: José Díaz.

ATLÉTICO DE RAFAELA: Mayco Bergia; Ayrton Portillo, Kevin Jappert, Francisco Oliver y Franco Quiróz; Augusto Berrondo (71' Bautista Tomatis), Matías Fissore, Juan Capurro y Gian Luca Pugliese; Juan Galeano (82' Patricio Vidal); Nazareno Fúnez (71' Lucas Albertengo). Sup: Agustín Grinóvero, Rodrigo Colombo, Iván Bravo, Nicolás Kozlovsky, Lisandro Merlino y Gino Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.

MITRE DE SANTIAGO DEL ESTERO: Luciano Jachfe; Brian Mieres, Nicolás Agorreca, Oscar Piris y Marcos Sánchez; Agustín Ramirez (65' Tobías Coppo), Juan Alesandroni, Tobías Arévalo (65' Javier Bayk) y Tomás Castro (88' Emiliano Encina); Franco Posse (45' Matías Ferrari) y David Romero (72' Joan Juncos). Sup: Joaquín Ledesma, Facundo Melilan, Thiago Ferreyra y Cristian Díaz. DT: Joaquín Sastre.

No hubo goles.

Amonestados: Quiroz (AR); Posse, Ferrari y Piriz (M).