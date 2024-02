La lluvia volvió a traer un respiro a la ciudad, aunque provocó un gran susto

Tras un par de días de sofocante calor en nuestra ciudad luego del pequeño respiro y de los 10 milímetros que habían caído el viernes, este lunes, y tal como lo había adelantado el SMN, regresó el tan ansiado alivio en forma de una refrescante tormenta. Alrededor de las 9 de la mañana, prácticamente el cielo rafaelino se cubrió de nubarrones intensos y el día se transformó casi de noche. Inmediatamente comenzaron a caer las primeras gotas grandes y el viento empezó a ser protagonista con algunas ráfagas fuertes. En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional ya había anunciado, para Rafaela y la zona, tormentas moderadas y precipitaciones, con presencia de vientos del sector sur de hasta 60 kilómetros por hora. Igualmente, las precipitaciones continuaron durante todo el lunes, arruinando un poco el clima en este feriado XXL de Carnaval. De acuerdo a los datos de la Estación Meteorológica del Aero Club local, hasta la hora 11 se habían registrado 27 milímetros, y hasta la hora 15, 33 milímetros, con una temperatura máxima de 27ºC.



GRAN SUSTO

Uno de los lugares donde se hizo sentir el temporal en nuestra ciudad fue en pleno centro rafaelino, en la esquina de Bv. Roca e Ituzaingó, un sector muy transitado para todos, peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas. Es que en horas de las siesta, alrededor de las 15, cuando el viento y los chaparrones habían calmado un poco, un viejo y seco árbol que estaba situado frente al Registro Civil, al lado de un local gastronómico, se aflojó y desplomó sobre la vía asfáltica, impidiendo la circulación y bajando algunos cables. Pero, lo más importante, es que parte de la estructura del árbol también cayó por encima de una camioneta que se encontraba estacionada a pocos metros de Bv. Roca. Y lo bueno, gracias a Dios, es que el interior del rodado se encontraba vacío, con lo cual sólo se registraron algunos daños materiales en el vehículo, con lo cual se puede decir que fue sólo un gran susto o una desgracia con suerte, porque no se registraron heridos. Es que el conductor del vehículo se había bajado minutos antes de que se derrumbe el árbol. De más está decir que por las condiciones en las cuales se encontraba el frondoso árbol, debió ser retirado del lugar por parte de los empleados municipales hacía mucho tiempo. Menos mal que por el feriado largo y por la lluvia no pasaba nadie por el lugar, de lo contrario el hecho pudo haber sido mucho más grave. El tránsito estuvo interrumpido hasta la esquina de Ituzaingó y Rivadavia un buen rato, donde un móvil de la GUR ofició de barrera hasta que el tránsito retomó su normal circulación. De todos modos, pese a esta situación, no se registraron otros inconvenientes mayores en los demás barrios de Rafaela.



¿CÓMO SIGUE EL TIEMPO?

Según el organismo, y luego del copioso día de ayer, donde se mantenía vigente el alerta por tormentas hasta la medianoche, para este martes, último día feriado de este primer fin de semana largo del año, se esperan mejoramientos temporarios. De hecho, desde hoy y hasta el viernes, se prevé buen tiempo en la ciudad. En tanto, el próximo fin de semana puede volver la inestabilidad a la región, principalmente durante el domingo 18 y lunes 19, donde hay nuevas chances de precipitaciones.