Desde la provincia trabajan en un aumento del presupuesto para comedores escolares

Tras el pedido de comedores escolares no sólo de la ciudad de Santa Fe por el aumento de las partidas que otorga el Estado para financiar los alimentos, sino también a nivel provincial y de las ciudades más importantes del territorio, como Rafaela y Rosario, Daiana Gallo Ambrosis, secretaria de Gestión Territorial Educativa, confirmó en UNO que trabajan para realizar un aumento extraordinario del presupuesto para los meses de febrero-marzo.

En detalle, la funcionaria dio a conocer que hay alrededor de 5.000 escuelas en Santa Fe, de las cuales más de 2.100 ofrecen copa de leche y más de 850 cumplen también la función de comedor. Así, casi medio millón de estudiantes recibe copa de leche y alrededor de 200.000 comen en las escuelas, aseguró. “Estamos hablando de un número bastante importante. Esto implica una erogación presupuestaria importante para el gobierno de la Provincia de Santa Fe”. En ese sentido, señaló que el segundo ítem adonde va destinado mayor parte del presupuesto para educación es en comedores escolares y copa de leche, solo por detrás de la masa salarial.

Con los números actuales, donde en promedio se destina por chico $344,44 para la ración del comedor y $143,45 para la copa de leche –estos montos se suman a la ayuda que otorga Nación–, para febrero-marzo se espera una erogación presupuestaria de 2.800 millones de pesos para quienes comen en el sistema educativo.

Respecto a los valores actuales que se destina a cada chico, expresó que a pesar de que se trata de un valor que fue actualizado en un 55% en diciembre, como dispone la ley, es consciente de que sigue habiendo “un desfase”. Es por eso que apuntan a un aumento extraordinario en la asistencia para el comienzo del ciclo lectivo, “por más que no lo implique la normativa, porque ha quedado muy desfasado el costo”, reiteró la funcionaria.

A esas partidas se suma lo que entrega Nación y que permite que el presupuesto que manejan los comedores en Santa Fe tenga un “dinero extra”. Sin embargo, ese presupuesto se mantiene congelado, indicó Ambrosis: “Lamentablemente, si bien hemos tenido reuniones, nos han dicho que va a seguir la misma partida del año pasado, lo cual nos preocupa y nos ocupa porque presentamos la posibilidad de actualizar esos montos que mandan de refuerzo nutricional”. Para tener una noción de la importancia del refuerzo nutricional, destacó que el del año pasado fue de 1.500 millones de pesos. Y remarcó: “Estamos muy expectantes a ver si podemos conseguir una actualización de esos montos”.



AUMENTO DE LA DEMANDA

EN COMEDORES ESCOLARES

En tanto, la secretaria de Gestión Territorial Educativa destacó que, si bien los datos oficiales serán más certeros cuando comiencen las clases, esperan un aumento de asistentes a comedores para este año. Además, esto ya comenzó a verse en los establecimientos: “Ya hubo un pequeño aumento en el verano de chicos que a lo mejor cuando terminaron las clases en diciembre no estaban yendo y que ahora en enero empezaron a concurrir”.



UNO DE CADA CUATRO ALUMNOS

RECIBE EL ALMUERZO GRATUITO

En 2022, 1.860.000 alumnos recibieron el almuerzo gratuito en escuelas estatales: fueron 323.000 más que en 2014, lo que implica un aumento del 21% en 8 años, muy por encima del aumento de la matrícula (+6%). En el mismo período, la cantidad de chicos que recibieron el desayuno en las escuelas estatales aumentó 21,3% y llegó a 2.843.000.

Los datos surgen del informe “Programas de alimentación en escuelas de gestión estatal”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Cecilia Adrogué (Universidad Austral y UdeSA-Conicet), Eugenia Orlicki y Leyre Sáenz Guillén (Observatorio de Argentinos por la Educación). El documento detalla la cantidad de alumnos que reciben desayuno y almuerzo en las escuelas de gestión estatal, la cobertura del programa en cada provincia (a través de los datos que se desprenden del Relevamiento Anual del Ministerio de Educación Nacional) y su incidencia por tipo de jornada escolar y por quintil de riqueza (sobre los datos de la encuesta MICS 2019-2020 llevado a cabo por UNICEF).

En 2014, 1 de cada 5 alumnos (20%) recibía el almuerzo en las escuelas estatales; en 2022 la cifra aumentó a casi 1 de cada 4 (24%). También creció 5 puntos porcentuales la cantidad de alumnos que reciben el desayuno: pasó de 32% a 37% en esos años.

La asistencia a comedores escolares es mayor entre los estudiantes más vulnerables. En el primer quintil (el de los chicos de menor nivel socioeconómico), casi la mitad (45,1%) de los alumnos de 5 a 11 años asiste a un comedor escolar. El porcentaje baja a 40,6% para los estudiantes del segundo quintil y a 16% para los del quintil más rico. Estas desigualdades también se registran entre los alumnos de 12 a 17 años. En esa franja etaria, el 26,5% de los estudiantes más vulnerables (quintil 1) asisten a un comedor escolar, mientras que en los quintiles del medio el porcentaje oscila entre 10 y 13%. En el quintil más rico, la cifra es 7,7%. Cuando se analiza la asistencia por tipo de jornada a la que asiste el estudiante, se observa que el 86% de los que asisten a jornada completa reciben almuerzo, mientras que entre los que asisten a jornada simple lo recibe el 22%.

El informe explica que cada provincia es autónoma para decidir qué prestaciones brindar, cuánto gastar y qué calidad nutricional aportar en el comedor escolar. Las jurisdicciones con mayor proporción de alumnos de escuelas de gestión estatal que reciben almuerzo son Formosa (45%), Córdoba (44%), CABA (37%), Entre Ríos (37%), Corrientes (36%) y Santa Fe (32%). En el otro extremo se encuentran Santa Cruz (0%), Neuquén (7%), Mendoza (7%), La Pampa (8%), San Luis (9%) y Misiones (10%).

Por otro lado, las provincias con mayor proporción de estudiantes que reciben desayuno son Formosa (62%), CABA (55%), Corrientes (49%), Jujuy (47%), Santa Cruz (45%) y Tucumán (45%). Los porcentajes más bajos se encuentran en Mendoza (16%), Chaco (24%) y Córdoba (29%).