"Los recortes de fondos de Nación complican la paritaria"

La semana pasada se realizó la asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE) en la que Santa Fe tuvo su participación mediante el ministro de Educación, José Goity, donde se abordaron los desafíos en torno a los procesos de alfabetización en Argentina, la continuidad de los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y la necesidad de obras para seguir mejorando la infraestructura educativa. Además, el ministro también planteó la necesidad de sostener los recursos educativos que la Nación destina a las provincias, en especial a Santa Fe.

En diálogo con LT10, Goity manifestó en las últimas horas que “los fondos nacionales no deben ser recortados, deben ser sostenidos". "Son recursos muy amplios que abarcan desde infraestructura escolar hasta complementos salariales para los docentes. La Nación tiene que garantizar la continuidad de estos fondos, no solo es una cuestión de mantener un compromiso con la educación, sino también de cumplir con las responsabilidades asumidas por el gobierno nacional”, puntualizó.

Además, el funcionario mostró su preocupación porque "hubo expectativas de cumplimiento de los fondos nacionales y no fue así". "Se trata del Fondo de Incentivo docente más un plus por colectividad que va directamente al salario docente y representa casi 30 mil pesos entre los dos. Si bien no es plata que venga a los fondos provincia pero se transfiere desde Nación directamente al docente. Ya se deben tres meses del año pasado y no hay novedades sobre la continuidad de 2024", afirmó. "Estamos hablando de recursos importantes, que complica la discusión paritaria", sostuvo.

Y advirtió: "la provincia no lo puede solventar, es muy difícil hacerlo porque ya tenemos dificultades para lograr la actualización salarial. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para lograr la mejor actualización en el marco de la paritaria. Si le tenemos que agregar estos fondos, la verdad es que tapa a las posibilidades reales que tiene la provincia de sustentarlo y llevarlo adelante". "Todos los representantes de las provincias plantearon que esto dificulta muchísimo las discusiones paritarias, que de por sí son complejas", dijo Goity ejemplificando que el sólo el Fondo Nacional de Incentivo Docente representa "en un docente inicial, casi un 9% del salario".

En esa línea, el ministro afirmó que el Gobierno provincial está muy comprometido con la agenda educativa: "Sabemos que la Argentina necesita más y mejor educación, que se necesita que los chicos estén en la escuela aprendiendo, pero, lamentablemente, este tipo de situaciones y la incertidumbre económica, atentan contra esa agenda". "La deuda es muy importante porque el Fondo de Incentivo Docente representa, en plata, 3.200 millones de pesos por mes. Si lo acumulamos, la deuda casi llega a los 13 mil millones de pesos. Estamos hablando de recursos importantes, que complica la discusión paritaria".

Con respecto al Plan Hora 25, Goity dijo que "se viene analizando como se aplica o como se debe trabajar" y luego explicó que "lo que no puede hacer la provincia en estos momentos es hacerse cargo del impacto financiero de esta propuesta". Por ultimo, el ministro dijo que "hay obras de infraestructura que viene de Nación y no se desarrollan por el momento al igual que programas y capacitaciones", concluyó.



CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION

El Consejo Federal de Educación es el organismo que define y coordina la política educativa nacional con el objetivo de lograr un sistema educativo nacional integral y articulado. Son miembros el secretario de Educación de la Nación (presidente del CFE), las máximas autoridades en materia educativa de las jurisdicciones del país, y tres representantes del Consejo de Universidades.