El relato de una nueva mancha en las finales del torneo Regional

Lo que muchos vislumbraban que podía suceder en Río Cuarto el domingo, se terminó concretando, lamentablemente. El fútbol del torneo Regional sumó una nueva mancha en las finales con el escandaloso arbitraje de Luis Martinez (San Rafael), que perjudicó de principio a fin a Colón de San Justo ante Rincón de los Sauces de Neuquén, que terminó festejando el ascenso por penales 5 a 4 luego del empate 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

La actuación de Martínez fue hasta más grotesca que la de Jonatan Correa, cuando en San Justo incidió claramente en el resultado el día que Ben Hur visitó al propio Colón en el partido de ida de la final de la Región Litoral Sur.

Un jugador (Fantín) mal expulsado en el cierre del primer tiempo, offsides inentendibles y sobre todo el penal que hizo repetir por supuesto adelantamiento del arquero Chávez, fueron las escenas que tomaron trascendencia a nivel nacional. Pero el entrenador Mauricio Chiementín fue más allá expresando en la víspera en medios santafesinos lo siguiente:

"Más allá de todas estas cuestiones, estos tipos insultaron en todo el partido a los jugadores, al banco. Los periodistas del sur nos decían cuando llegamos que nos portemos bien que habría otro ascenso, todos sabían lo que iba a pasar menos nosotros. Fue una vergüenza, el trato. El árbitro intentó durante todo el partido sacar a los jugadores. En este partido, en una situación normal, fue el rival más débil que tuvimos en los playoffs, por eso se notó tanto. Si con cualquiera de los otros cuatro equipos teníamos un arbitraje tan tendencioso hubiésemos perdido. Terminamos 1-1 y si había más tiempo tampoco nos iban a meter un gol. Nos dimos cuenta antes del partido y a los pocos minutos lo que iba a pasar. A lo otro lo vi por televisión, cuando terminó el partido me metí en el vestuario, para no cometer ningún error, cuando salí ya había pasado todo", en referencia a las agresiones hacia los árbitros por parte de los jugadores.

Después agregó: "Seguramente nos van a informar entre cuatro y seis jugadores, vi las imágenes, no avalo. Hablé con los chicos y les dije que es perjudicial solamente para ellos, ya que el que estuvo en los incidentes serán suspendidos. Los jugadores le fueron a protestar cuando terminó la tanda de penales, y el árbitro les dijo 'yo ya los cog..., ahora los voy a mandar presos'. Nunca en 25 años vi una cuestión así. Cobró cerca de 50 foules para ellos, y ningún foul en campo de Rincón, en 98 minutos. Está la verdugueada, los insultos. A mí me insultó, al cuerpo técnico. No justifico a los chicos, se perjudican solo, pero le contestó eso que conté. No es fácil soportar todo esto, que te roben en la cara es muy duro. Hicimos un gran esfuerzo para llegar acá, no te dan ganas de seguir".

Por último expresó que "esto sucede por intereses. Rincón es el equipo más débil que nos tocó enfrentar. Ellos evidentemente han contado con una ayuda invalorable desde que comenzaron a jugar". "Nos lo dijeron todos los de la zona patagónica, nos hablaron de la ayuda que recibieron. El club tiene un poder económico que no tiene otra institución, pagaron 22 colectivos para que la gente vaya a verlos".



LO QUE SIGUE

Los otros tres ascendidos fueron Kimberley de Mar del Plata (por penales ante Camioneros luego de igualar sin goles), Sarmiento de La Banda (venció 3 a 0 a Altos Hornos Zapla) y Gutiérrez de Mendoza (superó por 3 a 1 a Defensores de Formosa).

Por el quinto ascenso, el domingo 18 se jugarán las semifinales entre Colón de San Justo vs. Altos Hornos Zapla y Defensores de Formosa vs. Camioneros. Las canchas neutrales se conocerán el miércoles.