Palermo dirigirá en el exterior

El ex delantero Martín Palermo será el nuevo entrenador de Olimpia de Paraguay luego de su llegada frustrada a Boca por la derrota en las elecciones de la fórmula Andrés Ibarra-Mauricio Macri y tras su partida de Platense a fines del año pasado.

El técnico firmará contrato hasta diciembre de 2024 y volverá al ruedo después de ser finalista de la Copa de la Liga con el equipo de Saavedra, aunque el título se lo quedó Rosario Central. Palermo había sido el elegido por el binomio opositor en los comicios de Boca como el entrenador para la actual temporada, pero la victoria de Juan Román Riquelme, quien le dio la oportunidad a Diego Martínez, le puso fin a la ilusión del ex goleador de regresar al club.

"No le voy a mentir al hincha al decir ´que me llame y yo me voy a juntar a hablar´, si después en la convivencia duraríamos dos días o nada. En la primera de cambio, lo conozco cómo es y él sabe cómo soy yo. Yo no lo veo posible. Tendré que esperar cuatro años más para dirigir a Boca. Soy así de directo", indicó luego de las elecciones.

Palermo ya dirigió a Unión Española y Curicó en Chile y al Pachuca en México, al tiempo que en Argentina tuvo pasos por Arsenal, Godoy Cruz de Mendoza, Aldosivi y Platense.