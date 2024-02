Pavimentación de calles en el Parque Industrial

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Recientemente el municipio difundió que en un importante avance hacia el mejoramiento de la infraestructura y el impulso del desarrollo económico, avanza la construcción de las vías internas del Parque Industrial. Este proyecto clave forma parte del Programa Nacional de Parques Industriales.

Los esfuerzos en curso para pavimentar las calles internas dentro del parque industrial señalan una inversión tangible en la modernización y optimización de vías logísticas fundamentales. A medida que estas iniciativas de construcción se desarrollan, prometen no solo mejorar la conectividad dentro del centro industrial, sino también catalizar un efecto dominó de crecimiento económico al facilitar un transporte más fluido de bienes y materiales.

Cabe informar que estas obras se llevan a cabo mediante una contribución financiera no reembolsable, conocida como Aporte No Reintegrable (ANR) proporcionando apoyo financiero a las entidades locales.