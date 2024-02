El presunto asesino de Sosa ya tenía un antecedente similar

En relación al homicidio del rafaelino Brian Sosa ocurrido en la madrugada del sábado a la salida de un bar ubicado en barrio Sarmiento, y que este diario publicara bajo el título «Un joven de 23 años falleció luego de ser apuñalado en el hemitórax», recordamos que el presunto autor del homicidio ya habría sido identificado por la Policía de Investigaciones (PDI) en una investigación que conduce el fiscal de la Sección Homicidios de la Unidad Fiscal Rafaela, Dr. Martín Castellano.

En la edición gráfica de hoy, informábamos que luego de ser identificado el sujeto, principal sospechoso del homicidio, llamado Daniel -alias “Zurdo”- S., el fiscal Castellano ordenó la realización de tres allanamientos procurando su paradero en la jornada de ayer, siendo que los tres actos procesales dieron resultado negativo.

Se decía asimismo que, “Si bien Daniel S. no fue hallado en esos allanamientos, al momento se encuentra con orden de detención y captura, mientras que desde la Justicia se sigue trabajando en otras medidas que requiere el caso que ya estaría prácticamente esclarecido”.



BUSCAN FUERA

DE RAFAELA

Prosiguiendo con las pesquisas, como ya se dijo, se viralizó en redes sociales la identidad y la fotografía del presunto agresor “Zurdo” S. quien era intensamente buscado por el fiscal a cargo de la investigación.

De acuerdo a fuentes judiciales reservadas consultadas esta tarde, LA OPINIÓN supo asimismo en cuanto a las últimas novedades que rodean el caso, que se estaban practicando algunas medidas “para tratar de corroborar la posible residencia o estadía o alojamiento de Daniel “Zurdo” S., fuera de Rafaela”, y que a fines de la tarde de hoy no se había logrado la detención todavía.

¿NADIE LO BUSCO?

Revisando el archivo del Diario, se recordaron antecedentes similares del presunto asesino, quien salió de la cárcel para una salida transitoria y nunca más volvió a ella, cabiendo la pregunta de cómo es que a nivel judicial una persona con condena vigente permanezca tantos años sin volver a la cárcel, fugado de ella, y nadie lo haya buscado en todo este tiempo para que vuelva a prisión; procedimiento más elemental aún, si buscaban en el propio barrio de residencia familiar de ”Zurdo” en Rafaela que es el “Asentamiento Martín Fierro”.

En 2013, “Zurdo” era muy joven y fue condenado por la muerte de Gustavo Peralta, quien -qué casualidad- también recibió una puñalada en una pelea en barrio 2 de Abril. Por este motivo el acusado estaba preso, es decir el mismo delito por el cual se lo busca ahora. Once años después de esa primer condena, una fuga en el medio y alguna que otra cosa más, el hombre volvió a su primer amor: matar de una puñalada a una persona.

“Zurdo” fue beneficiado con salidas transitorias, no volviendo más a la cárcel, y 11 años después volvió a matar de la misma forma, siendo reincidente de homicidio. Repetimos: ¿quién es el responsable de dejar al hombre libre, antes de cumplir su condena, y por no volver de la salida transitoria? Sería positivo que esto se investigue y que alguien se haga cargo por fin de una nueva muerte bajo la misma modalidad, de un individuo que no debería haber quedado fugado, impune, y fuera de la cárcel... y que además volvió a matar de la misma manera que ya lo sabía hacer.