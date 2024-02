Darderi, de la qualy al título en Córdoba

El Córdoba Open tiene un nuevo rey: Luciano Darderi le ganó en sets corridos a Facundo Bagnis y se consagró campeón del torneo ATP 250. El argentino nacionalizado italiano se impuso 6/1 y 6/4 sobre el rosarino en la cancha central del Polo Deportivo del Kempes.

Desde el principio, el flamante ganador del torneo que inaugura el circuito sudamericano de polvo de ladrillo impuso condiciones y sometió a su rival, que se vio muy cansado sobre el final del segundo set.

Es el primer título en la carrera del nacido en Villa Gesell.

EL CAMINO AL TITULO

Luciano Darderi llegó desde la etapa de qualy y debutó en el cuadro principal con un 4/6, 6/1 y 6/2 sobre el chileno Tomás Barrios Vera. Después, en octavos de final barrió al alemán Sebastian Ofner por un contundente 6/0 y 6/3.

Luego, superó al germano Yannick Hanfmann por 7/6 y 6/1 en cuartos, mientras que en la semifinal derrotó al campeón de la edición 2023 del Córdoba Open, Sebastián Báez. Lo hizo en tres sets, con un resultado 6/1, 3/6 y 6/3.

“Es muy especial, me pone muy contento poder festejar en Argentina y con la gente que me quiere”, arrancó el campeón ante la transmisión oficial del torneo. “Agradecimiento especial a mí papá, que desde chiquito venimos trabajando en esto y me viene bancando”, agregó.

Y se despidió ante el público cordobés: “Todavía tengo mucho potencial por demostrar. Gracias a todos por venir y espero estar en el Córdoba Open 2025″.