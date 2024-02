Boca, Blondel y el árbitro que dirigirá a Atlético este lunes

El penal que el VAR le sacó a Defensa y Justicia trajo polémicas durante y después del juego en la Bombonera. Según contó el defensor Alexis Soto ante los periodistas en la zona de vestuario, el árbitro Jorge Baliño, quien estará este lunes en nuestra ciudad para Atlético vs Mitre, le confirmó que la sanción había sido cambiada por un gesto (guiño de ojo) que el defensor le hizo a Nicolás Fernández.



“Fue un claro penal. Lo habían confirmado. Pero después me dijo Baliño que lo fueron a revisar porque vieron el guiño que le hice jodiendo a Uvita Fernández. Por eso nos sacaron el penal. Imaginate que no me voy a regalar haciendo un guiño de ojo cuando sé que en la Bombonera hay miles de cámaras captando todo”, aseguró Soto. Se aclara: el guiño de ojo cuando el zurdo estaba en el piso se observó clarito en una de las repeticiones.



“Desde mi perspectiva no tuve dudas, era penal. En la cancha me pareció una imprudencia de Blondel sobre el pie de Soto. Después, con las imágenes del VAR, veo que no fue así y que el jugador chocó con su propia pierna”, explicó Baliño. Respecto al guiño, no hizo mención.

El gesto viral en redes sociales: el "guiño" de Soto tras el penal a Defensa que luego anuló el VAR.



La jugada polémica del partido sucedió en el final de la etapa inicial. Baliño cobró penal por falta de Blondel a Soto. El contacto, si existió, fue mínimo. En una de las repeticiones pareció penal, en otra no. Pero lo curioso es que después de largo minutos, a Baliño le dieron el okey desde el VAR y revalidó el penal. Togni le dejó la pelota a Uvita Fernández y la Bombonera explotó con un ensordecedor “dale Boca”.

Fue un momento electrizante; la intención era poner nervioso al atacante del Halcón. Fueron un par de segundos de suspenso y la definición fue inesperada: Pablo Dóvalo llamó a revisión a Baliño, que quitó la sanción. Así como alguna vez se dijo que la Bombonera atajó un penal en un juego en 2016 ante Atlético de Rafaela, se podría decir que ayer presionó para que el VAR llame al árbitro.

Después, claro, se supo: desde Ezeiza habían visto el guiño de ojo de Soto a Uvita. Y concluyeron que estaba simulando. "Fue un penal claro que el VAR no cobró. Pero el empate creo que fue justo", cerró Uvita Fernández.