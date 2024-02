Quiénes fueron los ganadores de los Premios Goya 2024

La ciudad de Valladolid se convirtió en el epicentro del cine iberoamericano con la celebración de los Premios Goya este sábado. Aunque el evento estuvo marcado por la presencia de Ana Belén, Javier Ambrossi y Javier Calvo como presentadores, la polémica rodeó la ceremonia debido a las recientes acusaciones de agresión sexual contra el cineasta Carlos Vermut.

A pesar de ello, la gala reconoció el talento de destacadas producciones como "La sociedad de la nieve", que se alzó como una de las favoritas de la noche.

Entre los premiados destacan nombres como José Coronado por su actuación en "Cerrar los ojos", y Rigoberta Bandini por la Mejor Canción Original.

Además, la actriz Sigourney Weaver recibió el prestigioso Goya Internacional en reconocimiento a su destacada carrera.

Por otro lado, el director de fotografía Juan Mariné fue galardonado con el Goya de Honor, en una noche en la que se celebró lo mejor del cine español.

EL DISCURSO DEL ARGENTINO MATÍAS RECALT

Matías Recalt ha ganado el Goya al mejor actor revelación por su papel en 'La sociedad de la nieve' de Juan Antonio Bayona. Recalt ha dedicado el premio "a los que volvieron" del trágico accidente aéreo de Los Andes que retrata la película y "sobre todo a los que no volvieron".

Pero se destacó su discurso por referirse a la complicada situación que atraviesa Argentina y ha pedido que "por favor, no se manche la cultura".

El actor argentino da vida a Roberto Canessa, uno de los supervivientes del accidente y uno de los que emprendió la travesía de 10 días a través de la cordillera para intentar buscar ayuda.

Como el resto de los actores del filme, Recalt pasó un proceso muy duro de casting -siete meses en plena pandemia-, ensayos y rodaje, no solo por la pérdida de peso sino también por la dificultad de ponerse en la mente de esos personajes en una situación límite.

Matías Recalt, #Goya2024 a Mejor Actor Revelación, le dedica el premio a su padre:



"Se lo dedico especialmente a mi padre, que lo perdí antes de hacer esta película. Esto te lo dedico a vos, papá"https://t.co/UKn9hSlRJA pic.twitter.com/8Rqz0QsMOS — RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 10, 2024

TODOS LOS GANADORES

Mejor película: 'La sociedad de la nieve'

Mejor dirección: Juan Antonio Bayona

Mejor actriz protagonista: Malena Alterio (Que nadie duerma)

Mejor actor protagonista: David Verdaguer (Saben aquell)

Mejor guion original: Estibaliz Urresola (20.000 especies de abejas)

Mejor guion adaptado: Pablo Berger (Robot dreams)

Mejor actriz de reparto: Ane Gabarain (20.000 especies de abejas)

Mejor película europea: 'Anatomía de una caída'

Mejor película iberoamericana: 'La memoria infinita'

Mejor actriz revelación: Janet Novás (O corno)

Goya Internacional: Sigourney Weaver

Mejor dirección novel: Estibaliz Urresola (20.000 especies de abejas)

Mejor cortometraje de animación: 'To bird or nor to bird'

Mejor cortometraje documental: 'Ava'

Mejor cortometraje de ficción: 'Aunque es de noche'

Mejor película documental: 'Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elías'

Mejor película de animación: 'Robot Dreams'

Goya de Honor: Juan Mariné

Mejor música original: Michael Giacchino (La sociedad de la nieve)

Mejor dirección de producción: Margarita Huguet (La sociedad de la nieve)

Mejor dirección artística: Alain Bainée (La sociedad de la nieve)

Mejor sonido: Oriol Tarragó, Marc Orts y Jorge Adrados (La sociedad de la nieve)

Mejor dirección de fotografía: Pedro Duque (La sociedad de la nieve)

Mejor montaje: Andrés Gil y Jaume Martí (La sociedad de la nieve)

Mejor actor revelación: Matías Recalt (La sociedad de la nieve)

Mejor maquillaje y peluquería: Montse Ribé, Ana López Puigcerver, Belén López Puigcerver (La sociedad de la nieve)

Mejores efectos especiales: Pau Costa, Laura Pedro y Félix Bergés (La sociedad de la nieve)

Mejor diseño de vestuario: Julio Suárez (La sociedad de la nieve)

Mejor canción original: Rigoberta Bandini - Yo sólo quiero amor (BSO de Te estoy amando locamente)

Mejor actor de reparto: José Coronado (Cerrar los ojos)