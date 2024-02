El dólar cerró estable la semana a la espera de nuevas definiciones

El dólar se negoció el viernes con pocas operaciones en los mismos niveles de la jornada anterior, a $1.145 para la venta. En tanto, el MEP cae tras arrancar la jornada al alza, y el Contado Con Liquidación (CCL) también cambia de tendencia a media rueda. Esto se da en el marco de una semana marcada por el debate de la ley ómnibus y la clara sensación de que se vienen cambios en el Gabinete nacional.

El dólar MEP cae $14,6 (-1,2%) hasta los $1.168,94, tras ceder en la rueda previa. De esa manera, la brecha con el tipo de cambio oficial se posicionó en el 40,6%. Así, este tipo de cambio apunta a cerrar la semana con una caída de $68,5.

De esta forma, el dólar blue y el MEP perdieron contra un nivel de inflación en enero estimado en 22%, según el REM. En tanto, el dólar CCL pierde $3 (-0,2%) hasta los $1.245,67. La brecha de este tipo de cambio con el oficial se ubica en el 49,9%. En términos semanales, el tipo de cambio que utilizan las empresas acumula una baja de $39,3, tras caer en la semana previa.

La derrota parlamentaria que sufrió el oficialismo tras el fallido tratamiento de la ambiciosa ley ómnibus en el Congreso golpeó a los mercados y sumió a los inversores en un mar de dudas respecto de la instrumentación de su plan de gobierno.

Pero el ministro de Economía, Luis Caputo, consideró que "lo que pasó en el Congreso no es dramático, no es un gran problema" y afirmó que "la ley es para todos los argentinos, es para desregular, para que se pueda desarrollar el sector privado".

La propuesta que fue rechazada abarcaba reformas en más de 300 normas y permitía la privatización de empresas públicas y otorgaba poderes especiales al presidente, entre otros puntos. Sin embargo, el oficialismo el miércoles decidió retirar el proyecto, que luego Milei se autoatribuyó: "Yo di la orden".

Por su parte, desde JP Morgan señalaron: "Esta derrota expone los desafíos de gobernabilidad que enfrenta el gobierno y obstruye el ambicioso plan de reducir a cero el déficit fiscal". "Sin un plan claro de la futura agenda legislativa, creemos que este revés aumentará la incertidumbre política y afectará la brecha cambiaria en el corto plazo, lo que tendrá un efecto en las acciones y ADR argentinos", estimó.

En este escenario, el dólar mayorista -que rige para exportaciones e importaciones- cotiza a $831,30 por unidad, 70 centavos arriba del cierre del jueves. El dólar blue se negocia a $1.115 para la compra y a $1.145 para la venta, igual que el jueves. El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) marca los $1.359,20. Y el dólar cripto o Bitcoin opera a $1.195.



EL CENTRAL NECESITA

US$ 1.200 MILLONES

El Banco Central tendrá que sumar US$ 1.200 millones más para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pese a la acumulación de reservas que comenzó tras el salto devaluatorio de diciembre. El programa nuevo con el organismo internacional le puso a la institución presidida por Santiago Bausili nuevas condiciones de acumulación de reservas en el rumbo hasta septiembre de 2024, que es cuando finaliza el Extended Fund Facility (EFE), iniciado en marzo de 2022.

Más allá de la meta anual, que implica el acopio de US$ 10.000 millones en el primer año del mandato presidencial de Javier Milei, hay objetivos intermedios que están marcados por la velocidad cambiaria estacional.