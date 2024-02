River visita a Riestra

River visitará a Deportivo Riestra este domingo desde las 17 en el estadio Guillermo Laza, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga en la Zona A, en un partido en el que buscará continuar con su racha de victoria en el debut de Cristian Fabbiani como entrenador del Malevo.

El Millonario viene de ganarle 3-0 a Excursionistas para pasar a los 16avos de final de la Copa Argentina, con goles del colombiano Miguel Borja (lleva seis en cuatro encuentros oficiales), Franco Mastantuono (el primer de su carrera y el más joven en la historia del club) y Agustín Ruberto, y se mantiene invicto en el torneo (un empate ante Argentinos Juniors y dos victorias contra Barracas Central y Vélez).

Por su parte, Riestra también viene de avanzar en la Copa Argentina luego de ganarle 1-0 a Comunicaciones, con un gol polémico de Nicolás Benegas -de penal- sobre el final del partido, pero todavía no ganó en la Copa de la Liga: empató con Instituto en el debut y perdió frente a Argentinos Juniors y Barracas Central.

Por otro lado, Matías Módolo dejó de ser el director técnico del equipo después del encuentro frente a Comu y Fabbiani lo reemplazó (será su segundo ciclo tras haber dirigido en el club entre 2022 y 2023 con un saldo de 11 victorias, 11 empates y 8 derrotas en 30 cotejos).



OTROS PARTIDOS: 19hs Lanús vs Platense y 21hs Barracas Central vs Atlético Tucumán.



Las posibles formaciones:



RIESTRA: Ignacio Arce; Jonatan Goitía, Nicolás Caro, Nahuel Iribarren, Alan Barrionuevo, Guillermo Pereira; Maximiliano Rodríguez, William Machado, Milton Céliz; Walter Acuña y Nicolás Benegas.



RIVER: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Enzo Díaz; Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro; Ignacio Fernández, Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja.