Argentina ante Brasil, por el pase a los Juegos Olímpicos

La selección argentina Sub 23 ya no tiene margen de error en la lucha por la clasificación a París 2024. Los empates ante Venezuela y Paraguay, por 2 a 2 y 3 a 3, respectivamente, complicaron al equipo dirigido por Javier Mascherano que, al igual que la Vinotinto, la albirroja y Brasil, busca obtener uno de los dos cupos disponibles para los Juegos Olímpicos. La Fase Final se juega en formato de todos contra todos y los dos primeros serán los que clasificarán a la máxima cita multidisciplinaria del deporte.

En la última fecha, programada para este domingo 11 de febrero, el combinado nacional debe derrotar a Brasil para obtener uno de los dos boletos a París 2024. Ya no hay más alternativas. Si no suma de a tres, no se clasificará. Esto debido a que los resultados no lo acompañaron -aunque en parte sí, porque ya podría estar eliminada-. En contrapartida, Brasil consiguió un triunfo tardío ante el seleccionado local y, gracias a eso, con un empate ante la Argentina accederá a los Juegos Olímpicos.

Tras la segunda jornada, Paraguay es el líder de la Fase Final con cuatro puntos, seguido de Brasil con tres. La Argentina, por su parte, está tercera con dos y Venezuela se ubica en el último lugar con una unidad.



Los partidos de este domingo: 17.30hs (TyC Sports) Argentina vs Brasil, 20.30hs Venezuela vs Paraguay.



Las probables formaciones:



ARGENTINA: Leandro Brey; Joaquín García, Marcos Di Cesare, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Juan Sebastián Sforza, Ezequiel Fernández, Cristian Medina; Pablo Solari, Thiago Almada y Santiago Castro.



BRASIL: Mycael; Guilherme Biro, Lucas Fasson, Khellven; Alexsander, Andrey Santos, Gabriel Pirani, Mauricio, Gabriel Pec y John Kennedy. DT: Ramon Menezes.