Medrán, DT de la Crema, analizando el inicio de temporada y lo que viene

Atlético de Rafaela comenzó la temporada 2024 del torneo de la Primera Nacional, denominado Carlos Timoteo Griguol, con el pie derecho al ganar en Mar del Plata por 1-0 ante Aldosivi. Ahora, la ‘Crema’ trabaja y ultima detalles para poder extender su buen inicio ante su gente. Este lunes recibirá a Mitre de Santiago del Estero, por la fecha 2 de la zona B. El encuentro comenzará a las 20.30hs y será dirigido por Jorge Baliño.



“Siempre es importante empezar ganando, eleva la autoestima”, indicó Ezequiel Medrán en conferencia de prensa, haciendo referencia a la importancia del triunfo alcanzado ante el ‘Tiburón’. “Venimos trabajando muy bien y eso es lo importante, y ahora nos estamos preparando de la mejor manera para el partido con Mitre”, añadió.



- ¿Cómo viste al equipo en esta primera fecha?



- Nuestra mejor versión se va a encontrar con el transcurrir del campeonato. Siento que la preparación fue justa y en cuanto a minutos de amistoso también quedamos pendientes, no pudimos hacer lo que pretendíamos de antemano. El mejor funcionamiento o ese conocimiento que uno pretende lo vamos a encontrar en el transcurrir de las fechas. Estoy más que satisfecho porque el equipo mostró un compromiso a la hora de competir muy buena, en todos los aspectos, a la hora de jugar, de defender, a la hora de pensar en el arco de enfrente. No solo los que iniciaron jugando sino también los recambios. Está todo enfocado, con los mismos objetivos y eso es importante. Ahora tenemos la posibilidad de jugar en casa, reencontrarnos con nuestra gente y de hacerlo de la mejor manera.



- El equipo irá apareciendo, pero mostró un orden interesante para un inicio de campeonato, con prácticamente una formación nueva.



- Sí, es algo que más allá del tiempo, que fue escaso, hicimos mucho hincapié en eso, en el funcionamiento, el orden, el trabajo. Tal vez fue algo que nos caracterizó el torneo pasado, ser un equipo compacto, con intensidad, orden y saber aprovechar los momentos del partido. Rescato que el equipo se pudo parar, en una cancha difícil, de buena manera.



- Debut para varios chicos del club, y otros que empiezan a sumar minutos.



- Son chicos que hay que darles tranquilidad, seguir sumando minutos, seguir aprendiendo. Estamos en una competencia de mucha exigencia como es la Primera Nacional y tenemos que acompañarlos en este proceso. Me pone contento el debut de Mayco (Bergia), lo mismo para Jappert desde el inicio, Merlino sigue sumando, Bauti (Tomatis) que pudo volver. Identifica a Atlético, darle potencial, darle trabajo, posibilidades a los chicos del club que se las van ganando. Y en el transcurrir, hemos sumado refuerzos para hacerlo más competitivo.



- Se fueron varios, llegaron 12 caras nuevas. ¿Conforme?



- Sí, cuando hablamos con Diego (Kurganoff) y Andrés (Boidi) sabíamos de las dificultades económicas; la idea era de sumar algo más pero es entendible desde lo económico, hay que cuidarse porque no sabemos que nos depara en el transcurrir del año y el club siempre a sido muy ordenado, muy prolijo en cuanto a eso. Estamos todos alineados y con la idea de armar el plantel para competir de la mejor manera y poniéndonos objetivos a corto, mediano y largo plazo.



- Mitre arrancó ganando y viene de superar a Belgrano en Copa Argentina. ¿Qué rival esperan?



- Tiene buenas intenciones, tiene mucha intensidad, es muy dinámico, jugadores de jerarquía y que conoce bien la categoría. Se armó un plantel con 24 refuerzos. Vamos a enfrentar un equipo que tiene intenciones, como el torneo pasado, de estar en zona de playoffs y nosotros más allá de esas intenciones y respetar, lo que hizo ante Belgrano fue muy bueno, un partido bárbaro dejando a un equipo de primera afuera y ganándole bien. Tomaremos nuestros recaudos, sabemos la complejidad que va a tener el partido pero con la convicción del trabajo nuestro, en nuestra casa, con nuestra gente.



- ¿Cómo se encuentra el campo de juego? En la temporada pasada fue algo que lo “sufrieron”.



- Bien, en 7 u 8 puntos. Recién la pudimos pisar esta semana antes de la competencia, nos habría gustado tener cuatro o cinco entrenamientos en nuestra cancha, sobre todo porque hay un equipo nuevo y tienen que conocer su estadio. Le dimos prioridad que el campo esté lo mejor posible, algo que sufrimos el año pasado, esperemos que este año podamos tener un campo en condiciones para competir como nos gusta a nosotros.