SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Municipio se difundió que el pasado jueves en la «Posada de los Tigres», se realizó la presentación de la nueva edición de la «Copa Ciudad de Sunchales». De la misma, participaron la presidente del Club Deportivo Libertad Luciana Paredes, el Coordinador de Deportes de la Municipalidad de Sunchales Claudio Mantiñan y referentes de las cuatro Instituciones participantes.

Una vez más el Municipio acompaña y apoya esta tradicional copa que en la oportunidad tendrá como protagonistas a los primeros equipos de fútbol de los clubes: Libertad y Unión de nuestra ciudad, junto a Independiente de Ataliva y el Deportivo Tacural.

Posterior a la presentación y a la conferencia de prensa, se reunieron representantes de cada equipo para definir los días de disputa del certamen que se desarrollará en el «Dr. Plácido Tita» y se definió el cronograma de partidos:

1era jornada: (Viernes 16/02)

20:00 – Unión vs Dep. Tacural

21:30 – Libertad vs Independiente de Ataliva

2da jornada (Domingo 18/02)

19:00 – Perdedor 1 vs Perdedor 2

20:30 – Ganador 1 vs Ganador 2

El valor de la entrada será de $1000.