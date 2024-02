Asamblea Extraordinaria de la ARB por afiliación a la CAB

La Asociación Rafaelina de Básquetbol comunicó la fecha y orden del día para la Asamblea General Extraordinaria, solicitada por la mayoría de los clubes en una reunión de delegados efectuada días pasados. La misma fue programada para el 20 de febrero y es central en el temario la votación de adhesión deportiva de la entidad a la Confederación Argentina.

«Por solicitud de los clubes afiliados en aplicación del artículo 10 Inc. C del Estatuto, se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 20 de febrero de 2024 a las 20:00 horas en primera convocatoria y 20:30 horas en segunda convocatoria, en su sede de Intendente Giménez 711 de la ciudad de Rafaela para tratar el siguiente orden del día:

1- Designación de dos asambleístas para conformar la comisión de poderes.

2- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la Asamblea junto al Presidente y Secretario.

3- Someter a votación la adhesión deportiva de la institución a CAB.

Los delegados para la asamblea deberán asistir con el correspondiente poder firmado por el presidente y secretario de su respectivo club.

Según artículo 14 del Estatuto Social de la ARB, para poder tener voz y voto, los clubes no deben tener deuda alguna bajo ningún concepto con la ARB al momento de la asamblea (multas o cuotas de afiliación hasta febrero inclusive)», expresa el comunicado de prensa de la Asociación Rafaelina.



UN MERO FORMALISMO

Se descuenta que la Asamblea dará el visto bueno para el retorno, ya que es la decisión de los clubes luego de tres años de esperar lamentablemente en vano una solución al conflicto entre la entidad rectora nacional y la provincial.

Seguramente saldrá por unanimidad, ya que si bien hay algunas instituciones que no están de acuerdo en regresar a la Confederación Argentina de esta manera, sino que la CAB acate la decisión de la justicia y hacerlo junto con la Federación Santafesina, el aval se conoce de antemano y de ese modo la Rafaelina seguirá el camino de la Rosarina, Cañadense, Venadense, entre otras. A lo sumo, podrá haber algún club que se abstenga o vote en contra, pero como mínimo siete de los once clubes afiliados ya dieron el aval para la adhesión.

Una vez que se cumplimente, la ARB notificará a la Confederación Argentina que informará los pasos administrativos a seguir.



EN MARZO HABRÁ UNA SOLA LISTA

En cuanto a la Asamblea General Ordinaria, que es la que debe elegir las autoridades para un nuevo período y que es donde habitualmente se oficializa el calendario y forma de disputa de los torneos, se estará realizando en los primeros días de marzo.

Desde fines del año pasado se conoce que existe una lista que se va a presentar, encabezada por Federico Pronotti. Por estos días se corroboró que por el lado del oficialismo (recordemos que Daniel Dalmazzo fue el presidente en los últimos dos años) no habrá lista, ni se conoce que en otro ámbito de las instituciones se esté formando otro grupo de trabajo. Así que de no haber cambios rotundos de aquí a fin de mes, Pronotti será el próximo presidente de la ARB.