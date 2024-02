Salen cuatro ascendidos al Federal A

El Regional Amateur llegó a la instancia decisiva y este domingo conocerá sus primeros cuatro ascendidos al Federal A 2024. Esta competencia se inició durante octubre pasado y fueron 376 clubes los que formaron parte de la misma.

El programa de las finales, a partido único y en cancha neutral, es el siguiente: a las 18 Gutiérrez (Mendoza) vs. Defensores de Formosa, en Sportivo Belgrano de San Francisco (Lucas Gómez será el árbitro); Camioneros de Buenos Aires vs. Kimberley de Mar del Plata, en Arsenal de Sarandí (Matías Billione Carpio) y Deportivo Rincón de los Sauces vs. Colón de San Justo, en Estudiantes de Río Cuarto (Luis Martínez). A las 18.30 Sarmiento de La Banda vs. Altos Hornos Zapla de Jujuy, en Bicentenario de Catamarca (Fernando Rekers).

Si al término de los 90 minutos reglamentarios, el resultado terminara empatado se recurrirá directamente a la definición desde el punto penal. Además, durante la última semana el Consejo Federal dispuso que haya un quinto ascenso, por lo tanto los cuatro perdedores de estas finales pasarán a darle forma a un cuadrangular.