Mejoran la transitabilidad de la RN 11 en el acceso a los puertos

En el marco de lo que será el movimiento de la cosecha gruesa 2024, el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), brinda asistencia a Nación, a través del suministro de maquinarias, para los trabajos de reparación iniciados este semana en el acceso a los puertos de Timbúes, en la ruta nacional Nº 11. Asimismo, el organismo provincial proveyó a la Comuna de Timbúes de 300 toneladas de material asfáltico.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “el gobernador Maximiliano Pullaro nos pidió que contribuyamos con Nación para efectuar reparaciones sobre rutas nacionales que se dirigen a los puertos de Santa Fe y que hoy el gobierno central no está concretando”.

En ese marco, el funcionario provincial recordó que “se espera una cosecha positiva en todo el país. Nuestra provincia representa el 80 % de la producción, lo que implicará un movimiento sobresaliente en sus puertos”, adelantó.

Más adelante, Enrico se refirió a las deficiencias en la transitabilidad que presenta el tramo que se repara, “abandonado durante muchos años. Hoy existe la necesidad urgente de concretar obras que aseguren la transitabilidad a todo el flujo vehicular que transportará la cosecha gruesa”, insistió.

No obstante, el ministro aseguró que “vamos a seguir pidiéndole a Nación que avance en la recuperación de las rutas nacionales y trazas donde, por ley, le corresponde intervenir. Es importante conocer el estado de las rutas descuidadas durante muchos años, pero no alcanza solo con brindar un diagnóstico a los vecinos que a diario las transitan y padecen estas deficiencias, sino que es necesario arreglarlas. Y aunque sabemos que a Nación le llevará su tiempo, porque hay que hacer una fuerte inversión en recursos, continuaremos gestionando un plan de obras para rutas y accesos en estado de emergencia vial”, sentenció.

En tanto, el administrador general de la DPV, Pablo Seghezzo, consideró que “esto demuestra la importancia que tienen para nuestra gestión las obras públicas destinadas a la producción, ya que impactan en la región y permiten el ingreso de recursos al país y a la provincia”.



APOYO DE LA APSV

Por su parte, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) trabaja en la zona del cordón industrial y habilitará una serie de desvíos hacia la autopista Rosario-Santa Fe que serán programados e informados oportunamente. Se estima que el trabajo sobre el puente Timbúes concluirá en estos días y la circulación será total de 7 a 17 para todo tipo de vehículos, a excepción de servicios de emergencia, seguridad y transporte de pasajeros cuya circulación no será interrumpida. Las reparaciones se llevan adelante como parte del programa Operativo Cosecha, que próximamente se presentará oficialmente, y que involucra a diferentes áreas para facilitar la llegada de los granos a los puertos, en el marco de una producción que este año será récord. Así, las tareas se coordinan interministerialmente con la participación de Gobierno, Seguridad, Desarrollo Productivo y Obras Públicas, con el objeto de garantizar la labor de cada actor involucrado en esta actividad y trabajar de manera sincronizada en lo logístico. La coordinación está a cargo del secretario de Cooperación Gobierno, Cristian Cunha.



COSECHA GRUESA

Cabe recordar que funcionarios provinciales han reiterado en varias oportunidades el pedido de mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, previendo esta situación incluso, el comienzo de una cosecha gruesa histórica en todo el país, que implicará un movimiento récord en los puertos de Santa Fe.

Las estimaciones marcan que el agro generará este año ingresos de exportación por 36.000 millones de dólares. En 2023, todo el sector agroindustrial argentino sumó 19.700 millones de dólares en exportaciones, la cifra más baja desde 2009, cuando se llegó al piso de 16.000 millones de dólares. Los números rojos producto de distintos factores, principalmente la sequía, impactaron fuertemente en las arcas del Banco Central y en toda la economía del país.

Se calcula que la recuperación de la producción rondaría el 70 % respecto al año pasado, por lo que el volumen producido llegaría a los niveles pre sequía, es decir, alrededor de 134 millones de toneladas.