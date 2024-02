El papa Francisco canonizará a Mama Antula en El Vaticano

María Antonia nació en 1730 en la localidad de Silipica, provincia de Santiago del Estero y fue la fundadora de la Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires, donde falleció el 7 de marzo de 1799.

Se le atribuye formalmente un milagro, la "supervivencia de C. P. (nacido en 1959) quien sufrió un ictus isquémico con infarto hemorrágico en varias zonas, coma profundo, sepsis, shock séptico resistente, con fallo multiorgánico", señaló el sitio Vatican News.

"Ingresado en la unidad de cuidados intensivos en estado comatoso, el TAC muestra un infarto muy extenso del tronco encefálico. Pronóstico poco auspicioso o muy reservado, con muy pocas posibilidades de volver a la vida normal debido a las lesiones cerebrales irreparables. Pero al cabo de unos días, mostró una notable mejoría y, tras unos meses de fisioterapia, era independiente, autónomo en su vida diaria, realizando tareas manuales normales", se indicó.

Según la documentación, todos los familiares y amigos del curado rezaron pidiendo la intercesión de la beata así como también siete personas que no eran amigos ni familiares. Fue en lo que se basó el papa Francisco para dar la autorización que inició el proceso que culminará hoy con la ceremonia de canonización.

"En esta beata encontramos un ejemplo y una inspiración que reaviva la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha". Así describió el papa Francisco, a Mama Antula, quien hoy, en la Basílica de San Pedro, será canonizada, convirtiéndose así en la primera santa de nuestro país, un "regalo para el pueblo argentino, pero también para toda la Iglesia".

Las periodistas Cintia Suárez y Nunzia Locatelli presentaron este viernes en El Vaticano la biografía de Mama Antula, en un acto en el que los músicos Manuel Wirtz y Leo Dan dieron a conocer el himno oficial de la futura santa argentina, "Los Caminos de la Fe".

Durante la presentación de "Mama Antula: Una mujer indómita", Locatelli llamó a "contextualizar la época en la que vivió" la futura santa, en el siglo XVIII, en lo que recordó como la "época colonial".

Más adelante destacó: "Ya a los 15 años decidió ocuparse de los últimos renunciando a los privilegios que tenía" durante el acto desarrollada en la Filmoteca vaticana al que asistieron -entre otros- el gobernador Gerardo Zamora, de Santiago del Estero.



ANTECEDENTES

En el año 2010, el papa Benedicto XVI había dado el primer paso hacia la beatificación de Mama Antula al considerarla "venerable" tras reconocer que "practicó las virtudes cristianas en grado heroico". Seis años después, fue beatificada en su provincia natal de Santiago del Estero.

"María Antonia era conocida en la iglesia por su extraordinaria labor; el carisma de nuestra beata consistía en arrancar el mal del corazón del hombre y plantar la semilla del bien, fue una incansable misionera, mediante la práctica de los ejercicios espirituales", dijo entonces el cardenal Angelo Amato.

La Agencia Informativa Católica de Argentina (AICA) recordó que "en los albores de la Patria -cuando aún el territorio formaba parte del virreinato del Perú- una mujer laica, vestida con ropa de varón (un hábito jesuita), puso en valor la dignidad femenina, en épocas en las que las mujeres vivían para ser madres o para ser monjas, no leían ni escribían y les estaba vedada toda actuación social independiente respecto de un hombre".

Mama Antula será desde hoy la tercera santa argentina, pero la primera mujer: el Papa Francisco ya había convertido en santos al argentino José Gabriel "Cura" Brochero, en 2016, y al ítalo-argentino Artémides Zatti en 2022.