Un auto cayó a un arroyo desde un puente y cinco personas murieron

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Un auto cayó a un arroyo desde un puente en la Ruta Provincial 11 y cinco personas murieron, incluida una menor de edad.

El trágico hecho ocurrió en el kilómetro 285 de la mencionada traza bonaerense sentido a la Ciudad de Buenos Aires, entre las localidades de General Lavalle y General Conesa: la zona se encuentra a 20 kilómetros de San Clemente del Tuyú.

Según trascendió, el incidente vial protagonizado por un Fiat Siena blanco patente LBK 849 ocurrió pasadas las 9 de este sábado: las víctimas fueron tres mujeres, incluida una menor de edad, y dos hombres.

El presunto despiste se produjo metros antes del puente que pasa por el curso de agua, en un tramo de la Ruta Provincial 11 donde hay una curva.

Los bomberos de la región acudieron al lugar para retirar el vehículo del curso de agua y allí constataron que dentro había cinco ocupantes y que todos estaban muertos.

Como consecuencia del incidente vial, el tránsito estaba cortado: había unos 25 kilómetros de cola en el comienzo del fin de semana largo de Carnaval.



ACCIDENTE

EN ATALIVA

Personal de la Subcomisaría 2a. de la localidad de Ataliva, tomó conocimiento de un siniestro vial, donde estuvieron involucrados varios vehículos. El hecho ocurrió en la ruta Nacional Nº 34 Km 248 aproximadamente cerca de las 21 del jueves.

Formaron parte del mismo un camión con semi acoplado, conducido por un hombre, quien manifestó que había rozado su acoplado con otro camión, que se desplazaba en sentido contrario, hacia el cardinal norte, pero que el conductor del mismo no había frenado, siguiendo su recorrido.

El camionero entrevistado, manifestó que el roce produjo que no pudiera controlar el camión que él conducía y se cruzara de carril, e hiciera que formaran parte del mismo siniestro vial, una camioneta conducida por un hombre y un automóvil conducido por una mujer.

Como resultado del incidente vial no hubo personas lesionadas, solo daños materiales.

Dos horas después del accidente, siendo las 23:00, personal policial de Arrufó comunicó que habían identificado al camión que había formado parte del accidente y se había dado a la fuga, siendo su conductor un hombre, quien tampoco presentaba lesiones, solo daños materiales.