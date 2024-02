Boca empató ante Defensa y Justicia

Boca, en su regreso a la Bombonera después de tres meses, empató 0-0 con Defensa y Justicia por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa de la Liga, con arbitraje de Jorge Baliño.

Sobre el final del primer tiempo el juez Baliño sancionó penal para Defensa y Justicia por una falta sobre Blondel sobre Soto.

Sin embargo, tras el llamado del VAR, el árbitro decidió revertir el fallo.

En la segunda mitad el Xeneize fue superior a su rival pero no le alcanzó para conseguir los tres puntos.

La más clara fue a los 10 minutos cuando Blondel remató un tiro bombeado contra el travesaño tras un choque fortuito entre el arquero Cristopher Fiermarin y Luis Advíncula.

Cerca del final tuvo su chance Nicolás Figal tras un centro de Kevin Zenón. El central se encontró con la pelota en el área chica rival y no pudo convertir.

Boca acumula 6 puntos (1 triunfo y 3 empates) y no está entre los cuatro clasificados en su zona. El miércoles recibirá a Central Córdoba en la Bombonera nuevamente a las 19.15.

Defensa, por su parte, reúne 7 unidades (2 PG, 1 PE y 1 PP) y visitará a Tigre el miércoles a las 17.



OTROS PARTIDOS. Argentinos 4 - Banfield 2, Belgrano 0 - Godoy Cruz 1, Central Córdoba 3 - Sarmiento 0.