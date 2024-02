El Súper Bowl y su gran show en Las Vegas

Kansas City Chiefs, campeón vigente, y San Francisco 49ers., dos de los equipos más consistentes de la temporada, animarán este domingo la edición número 58 de la final de la National Football League (NFL), denominada como Súper Bowl, edición número 58 (LVIII).

La definición se realizará en el Allegiant Stadium Paradise, de Las Vegas, estado de Nevada. La transmisión de las señales Espn y también por Star+, comenzará a las 20.30 (hora en Argentina), aunque la definición del certamen recién podría conocerse con los primeros minutos del lunes.

Kansas City Chiefs llegó a la instancia decisiva, luego de apoderarse de la American Football Conference (AFC), mientras que la franquicia de San Francisco hizo lo propio en la National Football Conference (NFC).

La escuadra de Kansas intentará retener la corona que consiguió en febrero de 2023, cuando derrotó en la definición a Philadelphia Eagles, por 38-35.

Los Chiefs tendrán como mariscal de campo a Patrick Mahomes (67 por ciento de pases completados), elegido como el jugador más valioso (MVP) durante el pasado Súper Bowl, mientras que los 49ers. presentarán en la misma posición de quarterback a Brock Purdy (69 por ciento de pases completados).

El artista de rythm & blues Usher, de 45 años, hará el habitual show del entretiempo de uno de los espectáculos deportivos más vistos en el planeta. El sitio de espectáculos TMZ admitió que el cantante canadiense Justin Bieber podría participar como invitado en el evento artístico. Otros cantantes a los que se los vio por Las Vegas son Ludacris, Lil Jon y Taraji P. Henson, y también el rumor es que Alicia Kyes, podría estar entre los invitados de Usher para el mega show.

Éxitos de Usher que esperan escucharse en el Half Time del Súper Bowl: “Love in This Club”, “U Remind Me”, “Don’t Look Down”, “OMG”, “My Boo”, “Yeah” y “DJ Got Us Fallin’ In Love”.