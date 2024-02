Trump: no habrá restricciones de armas si regresa a la Casa Blanca

El ex presidente Donald Trump se encamina a ganar la interna del Partido Republicano y busca profundizar el apoyo de los sectores que impulsan su regreso a la Casa Blanca.

REUTERS DONALD TRUMP. El ex presidente estadounidense p en un foro de la Asociación Nacional del Rifle.

El expresidente estadounidense, Donald Trump, favorito republicano en la carrera presidencial de 2024, aseguró que si vuelve a la Casa Blanca, revertirá todas las restricciones a las armas promulgadas por el actual mandatario norteamericano, Joe Biden .

En un discurso ante miles de simpatizantes en un acto organizado por la Asociación Nacional del Rifle (NRA), prometió anular una norma que restringe la venta de ciertos accesorios para armas y otras medidas puestas en marcha por el gobierno de Biden.

"Todos y cada uno de los ataques de Biden a los propietarios y fabricantes de armas serán rescindidos en mi primera semana de vuelta al cargo, quizá en mi primer día", dijo Trump en un discurso ante miles de simpatizantes en la feria Great American Outdoor de Harrisburg,

La NRA respaldó con entusiasmo a Trump durante la carrera de 2016 y a lo largo de su Gobierno, animándolo mientras nombraba a tres jueces conservadores a la Corte Suprema y adoptaba una serie de medidas buscadas por el influyente lobby de las armas.

Estas incluyeron la designación de las tiendas de armas de fuego como negocios esenciales durante la pandemia de Covid-19, lo que les permitió permanecer abiertas.

Al considerar que los propietarios de armas conservadores son fundamentales para sus posibilidades de reelección, Trump sigue cortejándolos agresivamente.

Dijo a la multitud que si es reelegido "nadie pondrá un dedo sobre sus armas de fuego" y se jactó de cómo resistió la presión para implementar restricciones durante su mandato en la Casa Blanca de 2017 a 2021.

"Durante mis cuatro años no pasó nada, y hubo una gran presión sobre mí que tenía que ver con las armas. No hicimos nada, no cedimos", dijo Trump. (Reuters).