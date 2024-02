Milei: “vinimos a cambiar de cuajo este país corrupto”

El presidente Javier Milei habló tras la caída de la Ley Ómnibus y ratificó los objetivos fiscales del gobierno. En una entrevista en “Sábado Tempranísimo” por Radio Mitre, llamó “corruptos” a los diputados que votaron en contra del proyecto y criticó duramente a los gobernadores.

“Los diputados que han traicionado a las ideas de la libertad y engañado al electorado diciendo que venían por el cambio, demostraron que estaban dispuestos a desguazar la ley con tal de no tocar sus privilegios de casta. Y abundó: “son la mugre de la política. Lo que paso es muy interesante, dejó en evidencia quiénes son los estafadores, están en política para hacer negocios, eso fue positivo, dejar en evidencia los que engañan y estafan a la gente, como principio de revelación es fabuloso”.

“Esto no afecta a la dinámica de corto plazo. Tenemos un programa de estabilización duro, aprobado por el FMI. En enero hemos alcanzado el equilibrio financiero, algo que solo ocurrió cerca de 10 veces en los últimos 123 años y casi no tiene ningún país del mundo. Al tener déficit cero, la deuda no crece. A pesar de los desmanes de los opositores, los bonos no sufrieron un mayor impacto por la solidez de la política que estamos realizando y por la solidez del Banco Central, que ya lleva acumulados 7000 millones de dólares”, añadió Milei, quien ratificó las metas del oficialismo.

En ese sentido, el presidente aseguró que “los que hablan de consensos son unos corruptos”: “Esto ya no debería sorprender. En algún momento un diputado me dijo que para sacar leyes iba a tener que dar favores, pero nosotros no estamos dispuestos a hacer política de esa manera mugrosa, corrupta y perversa”.

Puntualmente, apuntó contra el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien “llora por 20.000 millones de pesos en subsidios y paga 27.000 millones en pauta oficial”: “Vamos a mostrar quiénes votan en contra de la gente y a dejar en claro el despilfarro que hay en las provincias. Nosotros vinimos a cambiar de cuajo este país corrupto”.

El programa económico

En otro orden, sostuvo que no va a "negociar" su programa económico: "Yo no voy a negociar la meta del déficit cero, el saneamiento del Banco Central e ir liberando el mercado de cambio. Voy a exterminar la inflación y la inseguridad y voy a ir dejando en evidencia a los políticos corruptos", afirmó el Presidente.

"No estoy dispuesto a hacer política de manera mugrosa, corrupta y perversa”, agregó el mandatario.

Por otra parte, el presidente aseguró que "obviamente" se va hacia un acuerdo con el PRO dentro del gobierno nacional y consideró que "naturalmente va a fluir hacia eso", en referencia a una posible incorporación de más nombres de esa fuerza en la integración del gobierno, que se sumarían así a Patria Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).

Dijo además que tiene "cuatro candidatos técnicos" para la titularidad de la Anses, tras el alejamiento de Osvaldo Giordano del cargo, a quien el Presidente le pidió este viernes la renuncia.

Paralelamente, respaldó a su ministro del Interior, Guillermo Francos, de quien dijo que está "firme como rulo de estatua" en el Gabinete nacional y destacó el "diálogo fluido" que mantiene con el expresidente Mauricio Macri.

"Tengo un diálogo fluido con Macri. Las recomendaciones que me hace me suman muchísimo", remarcó Milei.

(Fuentes: Radio Mitre/Télam)