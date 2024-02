Para la Justicia aún no hay nada probado en cuanto a abuso sexual

En cuanto al incendio presuntamente intencional, y en tres oportunidades, de una vivienda en calle Oroño al 700 –barrio Fasoli-, publicado ayer por este Diario bajo el título «Quemaron tres veces una vivienda ante el presunto abuso de un niño», LA OPINIÓN procuró ahondar lo que concierne a este tema, y de acuerdo a consultas realizadas a fuentes judiciales reservadas nos revelaron que, “por el momento no hay nada acreditado en cuanto a un abuso sexual”.

“Del presunto abuso sexual no hay nada –nos dijeron-. La casa fue incendiada cuando no había custodia policial en el lugar y luego del incendio, la Municipalidad colaboró y tomó intervención con sus áreas pertinentes para resguardar a otros menores que también había en el lugar”, se mencionó a un cronista de este Diario.

En cuanto al delito de Daño en sí mismo, que queda configurado por la destrucción de la vivienda, nuestras fuentes reflejaron que, “en el lugar no hay cámaras ni tampoco aparecieron testigos. El residente en la vivienda es un NN, desconocido; sólo se sabe que se habría ido a vivir con otros familiares que tampoco se conocen, ya que se quedó sin casa”.

Para cerrar y volviendo a la destrucción de la vivienda por las llamas y al daño en sí mismo, nos confiaron que, “se inició un legajo de investigación penal, pero hasta que no haya a quien imputar, tampoco hay a quien denunciar ni investigar”.

Es así que se concluye que la causa referida al incendio de la casa entró a un limbo judicial, donde no hay pruebas de cámaras de seguridad ni tampoco testigos que quieran declarar, el residente en la vivienda es un desconocido y hasta que no aparezcan nuevos elementos la investigación judicial del caso parece momentánea o definitivamente pausada.

Recordemos en cuanto al hecho que luego del incendio, la hipótesis más fuerte que sonaba era que se trató de justicia por mano propia de vecinos frente a lo se trataría de un caso de abuso sexual del residente de la vivienda contra un niño de 5 años. Sin embargo debemos concluir que nada de esto fue denunciado ni probado hasta el momento.