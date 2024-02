"Los Pumas" hallaron 19 vacas buscadas por hurto

A las 7.30 de la mañana del jueves, personal de la Sección Nº 36 “Bella Italia” de la Guardia de Seguridad Rural “Los Pumas”, se constituyeron en un campo situado a unos 8 km al noreste de la localidad de Aurelia en este Departamento Castellanos, dialogando en el lugar con un productor agropecuario de 62 años, domiciliado en Villa San José, quien denunció el delito de “abigeato” por el faltante de 19 animales vacunos (vaquillas preñadas).

Con conocimiento del fiscal de turno Dr. Juan Manuel Puig, los efectivos policiales realizaron una inspección visual en el predio montados a caballo, recorriendo unos 1200 metros hasta llegar a un molino, y otros 800 metros campo traviesa, observando en el lugar rastros de bosta y pisadas.

Al llegar al lugar constataron que era una zona de difícil acceso, cerrada, con gran vegetación de árboles y chilcas, por lo que continuaron el procedimiento a pie.

Tras recorrer otros 200 metros, observaron un canal y junto a él una tropilla de animales vacunos, por lo que procedieron a arriar los animales hasta los corrales, donde el productor denunciante manifestó que eran los animales de su propiedad.

El denunciante dijo que un día antes había pasado por el lugar no divisando a los animales vacunos faltantes, por lo que no se descartó que personas no identificadas las hayan llevado allí con fines de hurto.

Finalmente, el fiscal Puig ordenó que se haga entrega de los 19 vacunos a su propietario y se califique al presente hecho como “Hallazgo”.



DAÑOS EN CORRALES DE

CABALLOS SECUESTRADOS

Durante la noche del jueves, desconocidos llevaron a cabo un acto de sabotaje al forzar los portones de los corrales municipales donde se encontraban alojados caballos secuestrados. Esta acción provocó la liberación de los animales, generando un grave riesgo para el tránsito. El municipio respondió de inmediato reparando los daños causados y recuperando a los caballos fugados.

Por otra parte, a las 14.10 del viernes, “Los Pumas” recibieron un llamado telefónico de Juan Manuel Martínez Saliba, secretario de Seguridad Municipal, quien manifestó que en lotes de Av. Gabriel Maggi y calle Progreso de esta ciudad, se encontraban tres animales equinos sueltos en la vía pública. Así las cosas, el personal actuante capturó los animales poniéndolos a resguardo con la finalidad que no ocasionen ningún accidente.