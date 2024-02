Pullaro advirtió que “mientras sea gobernador a ningún santafesino le va a faltar el alimento”

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, visitó este viernes la ciudad de Coronda junto a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, María Victoria Tejeda, y mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de la localidad, Ricardo Ramírez.

En diálogo con los medios de prensa, el gobernador hizo referencia a la difícil situación social que se atraviesa, y fue allí cuando enfatizó que “mientras yo sea gobernador de la provincia, a ningún santafesino le va a faltar el alimento, y eso es lo que hablamos con Victoria (Tejeda). Le dije de aumentar las partidas que tenga que aumentar; vamos a recortar donde tengamos que recortar, pero acá, en Santa Fe, a ningún santafesino ni santafesina le va a faltar la partida de alimentos y eso lo vamos a garantizar, cueste lo que cueste”, remarcó el gobernador.

En diálogo con los medios locales, también hizo referencia a la discriminación que sufrió la ciudad de Coronda en el reparto de fondos durante la anterior gestión provincial: “Es criminal lo que se hizo con Coronda, que en Obras Menores no se les envió nada en 2020, 2021, 2022 y 2023. Y marcó: “Fíjense lo que valía la plata en ese momento, cuando teníamos un dólar, en 2020 de 60 pesos. Bueno, hoy está en 1000. Fíjense lo que perjudicó el gobierno justicialista al gobierno de Coronda”, remarcó.

Pullaro agregó que “esa plata no es del intendente; esa plata es de los corondinos, de obras que pudieron haber tenido en ese momento cuando el gobierno provincial tenía plata en el banco en plazo fijo, eso también hay que decirlo. Nosotros estamos pagando eso, lamentablemente la ley nos fija que lo paguemos a valores históricos, pero vamos a trabajar para equilibrar”, y enfatizó: “No vamos a discriminar a nadie por más que sean de otro signo político y esa es la línea que le bajamos a todos nuestros ministros y a todos nuestros secretarios”.



PRESENCIA Y CONTENCIÓN

María Victoria Tejeda, por su parte, adelantó que “el programa ABRE va a tener próximamente su lanzamiento en el marco del Gabinete Social. El primer año va a estar focalizado en barrios y localidades donde tienen altos índices de violencia, obviamente que Coronda no cumple esos requisitos, pero en el proceso de los cuatro años obviamente se va a tener en cuenta en otros programas”.

La ministra contó que “estamos trabajando, codo a codo, con cada uno de los municipios y comunas, llevando a cabo los programas que existían y viendo cómo vamos a reforzar también el acompañamiento. Nuestra provincia no está exenta de la realidad social y económica que está atravesando nuestro país, por eso recibimos y escuchamos a cada uno de los que nos plantean distintas situaciones con respecto a la seguridad alimentaria”.

Además, la funcionaria aprovechó para destacar a “los trabajadores de los Centros de Acción Familiar, que van a volver a cumplir el rol para los que fueron diseñados, por el esfuerzo gigante para sostenerlos estos cuatro años no solamente aquí en Coronda, sino en otras localidades”, completó Tejeda.

En tanto, Ricardo Ramírez, intendente de Coronda, agradeció al gobernador por la visita. “Para nosotros es muy importante, en nuestra ciudad, la llegada del gobernador. Es una gran alegría para los corondinos; es una persona que siempre ha estado con la ciudad, que siempre nos ha estado acompañando en la primera gestión, en esa gestión tan difícil que tuvimos los primeros cuatro años y el pueblo de Coronda le ha respondido en las elecciones”, sostuvo.