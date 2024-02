Milei echó a Royon de la Secretaría de Minería y a Giordano de la ANSeS

En medio de enfrentamientos con los gobernadores, el presidente Javier Milei le pidió ayer la renuncia al titular del Anses, Osvaldo Giordano, y a la secretaria de Minería, Flavia Royon, al considerar que para estar en su gobierno los funcionarios deben estar "comprometidos".

"La crisis económica heredada y el momento histórico actual requieren funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del estado", inició el jefe de Estado.

En un comunicado de la Oficina del Presidente, remarcó: "Quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos y defendernos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo". Además, aclaró que en los próximos días se comunicarán los nombres de los sucesores.

La decisión de Milei se conoció mientras se encuentra en Roma, Italia, para continuar con la segunda parte de su viaje y encontrarse con el Papa Francisco.

En la Argentina, tras la caída de la ley ómnibus, la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores se tensó al máximo y cerca del Presidente aseguran que los cambios en el Gabinete podrían continuar.

En el caso de Giordano, hasta ayer titular de un organismo clave, había sido nombrado en el gobierno de Milei con el respaldo silencioso que le dio el ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti. Ese puesto le había sido prometido a la ex candidata a gobernadora de La Libertad Avanza (LLA) Carolina Píparo, pero a último momento pesaron más las alianzas con una provincia mediterránea, que fue fundamental para la victoria de Milei.

En las últimas horas, con la caída de la ley ómnibus y la tensión con el mandatario provincial Martín Llaryora, la decisión de eyectar a Giordano comenzó a madurar. En la mira de Milei también están el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, relacionados con las provincias.

El despido de Royon también se relaciona con la votación de la Ley de Bases por los votos de los diputados salteños.

Royon era la ministra de Energía del gobierno de Alberto Fernández, cercana al ex ministro de Economía Sergio Massa, quien luego del cambio fue de los funcionarios que quedaron en el gobierno libertario.



REACCIONES

Por su parte, Giordano, aseguró en un mensaje publicado en sus redes sociales "no compartir los motivos" por los cuales le era exigida su renuncia, y lamentó "no haber tenido tiempo de llevar a cabo las transformaciones que proyectaba".

"Más allá de no compartir los motivos del pedido de mi renuncia, agradezco la confianza puesta en mí para el cargo, especialmente de la ministra Sandra Pettovello. Lamento no haber tenido el tiempo para llevar adelante las transformaciones que proyectaba en Anses. Le deseo una gran gestión al presidente Javier Milei. Desde el lugar que me toque en el futuro seguiré aportando para que le vaya bien a la Argentina", subrayó Giordano en un breve texto publicado en su cuenta de X.

Fuentes oficiales habían adelantado que al regreso de Milei de su gira por Israel, Italia y Ciudad del Vaticano, se efectivizaría el alejamiento del Gobierno de cuatro funcionarios nacionales que responden a los gobernadores de Córdoba, Martín Laryora; y de Salta, Gustavo Sáenz. En ese sentido, se indicó que además de Royon y Giordano, también dejarían sus cargos el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y Daniel Tillard, uno de los directores del Banco Nación. Las mismas fuentes afirmaron que el rechazo de una parte de la oposición a la Ley 'Bases' era "esperable" y estimaron que eso sirvió para develar los intereses de los políticos de la "casta", a los que el propio presidente había calificado de "kirchneristas de buenos modales". (NA-Télam)